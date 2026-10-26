River visitará a Boca con la guardia alta: "Contra nosotros hay que ir siempre al VAR"

Lejos de quedar como un hecho puntual, el fallo marcó el tercer partido consecutivo en el que el Millonario sufre la invalidación de un tanto por intervención del VAR, una racha adversa que colmó la paciencia del plantel.

Frente a este panorama, el atacante alzó la voz al término de los noventa minutos y resumió la indignación colectiva con una definición tajante: "Contra nosotros hay que ir siempre al VAR".

En esa misma línea de protesta, el delantero remarcó el desgaste constante que implican estas revisiones minuciosas en cada festejo y admitió que el equipo siente la exigencia desmedida de tener que “hacer siempre un gol más” para poder asegurar los resultados.

Leonardo Ponzio está preocupado por lo que puede pasar en Boca - River.

River irá a La Bombonera con la guardia alta

El clima de desconfianza también fue respaldado por el director técnico en conferencia de prensa. De cara al crucial duelo en rodeo ajeno, Leonardo Ponzio no ocultó la inquietud que se vive en Núñez por las decisiones que puedan condicionar el choque ante Boca y señaló: "La preocupación está; si pasan inadvertidos, mejor".

Con la mira puesta en evitar perjuicios en un partido decisivo, el entrenador dejó en claro cuál es la postura que exige para los noventa minutos: "No quiero que me regalen nada, pero tampoco que me quiten lo que tengo".

Por último, el DT profundizó sobre el impacto negativo que genera la constante intromisión tecnológica en la fluidez y los criterios del juego, al advertir que "Yo veo que cuando interfieren tanto en una opinión, te hacen dudar".