El divertido cruce entre Messi y el traductor en la inauguración de la Messi Cup: "La hice re larga ¿no?"

"Disfruten del torneo, más allá del resultado: competir, vivir la experiencia, hacer amigos de diferentes países y diferentes culturas. Espero que sea un campeonato inolvidable, que quede en el recuerdo para toda la vida, que sean grandes y se acuerden todavía de este torneo. Más allá de lo que pase con cada uno en lo personal en el futuro, espero que se lleven momentos inolvidables de este campeonato", comenzó diciendo el 10.

Luego de pronunciadas aquellas palabras, el máximo exponente de la Selección argentina en la era contemporánea percibió que tenía que detenerse para darle lugar al traductor del certamen. En ese instante, se vivió un divertido momento entre ambos producto del olvido del argentino de la presencia del profesional.

"Perdón, me olvidé que vas a traducir, la hice re larga, ¿no?", expresó Lionel Messi ante las sonrisas de los presentes. El traductor respondió cordialmente para salir de la situación: "Si pero la vamos a hacer cortito porque tampoco queremos que los chicos se queden bajo la lluvia".

La comitiva luego se trasladó al NU Stadium donde Messi procedió a retirarse debido a otros compromisos personales. El ex capitán de la Selección argentina está nominado al Balón de Oro pero su presencia en Londres es una incógnita a horas de la ceremonia.