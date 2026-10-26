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Con Messi y Lautaro en carrera, se entrega el Balón de Oro: hora y dónde ver

Lionel Messi y Lautaro Martínez como representantes argentinos, se entrega el Balón de Oro en Londres

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
El Balón de Oro se entrega este lunes en Londres. 

El Balón de Oro se entrega este lunes en Londres. 

Este lunes se otorga una nueva edición del Balón de Oro, el reconocimiento individual más prestigioso en el ámbito futbolístico. El premio, que cumple su 70º aniversario, es organizado por la revista France Football en conjunto con la UEFA.

La ceremonia saldrá por primera vez de Francia, y se llevará a cabo en el London Palladium Theatre, en Londres, como homenaje al primer ganador del galardón en 1956, el inglés Stanley Matthews.

Lionel Messi, Lautaro Martínez y Dibu Martínez serán los representantes argentinos que estarán presentes como candidatos en la gala a realizarse en Inglaterra en este 2026.

Con Messi y Lautaro Martínez como representantes argentinos, todos los nominados al Balón de Oro

La votación contó con un jurado internacional compuesto por periodistas especializados, uno de cada una de las 100 mejores naciones del ranking de la FIFA para el premio masculino. En el caso del galardón femenino, votaron los reporteros de los 50 países mejor posicionados en el escalafón.

Los nominados al Balón de Oro masculino son:

  • Jude Bellingham
  • Pau Cubarsí
  • Marc Cucurella
  • Ousmane Dembélé
  • Luis Díaz
  • Bruno Fernandes
  • Gabriel
  • Erling Haaland
  • Achraf Hakimi
  • Harry Kane
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Lamine Yamal
  • Sadio Mané
  • Marquinhos
  • Lautaro Martínez
  • Kylian Mbappé
  • Nuno Mendes
  • João Neves
  • Lionel Messi
  • Michael Olise
  • Willian Pacho
  • Julián Quiñones
  • Declan Rice
  • Rodri
  • Fabián Ruiz
  • William Saliba
  • Ferran Torres
  • Dayot Upamecano
  • Vinícius Júnior
  • Vitinha

Messi llega como máximo ganador de la historia del galardón, con ocho Balones de Oro; mientras que Lautaro Martínez aparece por su buena temporada en el Inter de Milán, habiendo ganado la Serie A y la Copa Italia con el nerazurri. Ambos fueron subcampeones en la Copa del Mundo 2026 con la Selección argentina y el 10 fue uno de los máximos anotadores, con mejor rendimiento, a los 39 años de edad.

Otros argentinos

Dibu Martínez compite una vez más en la categoría al mejor arquero del mundo para recibir el Trofeo Yashin. Es la quinta nominación que recibe el portero argentino y ha obtenido el galardón en 2 ocasiones (2023 y 2024).

Los nominados a este premio son:

  • Yassine Bounou
  • Emiliano Martínez
  • Thibaut Courtois
  • Joan García
  • Gregor Kobel
  • Édouard Mendy
  • David Raya
  • Matvey Safonov
  • Unai Simón
  • Vozinha

Otras premiaciones en la ceremonia del Balón de Oro

La gala además distinguirá al Balón de Oro femenino, al mejor entrenador/a, al joven talento, equipo del año, al mejor delantero/a y otorgará el Premio Sócrates, que econoce la labor humanitaria y social de los futbolistas fuera del campo de juego.

Entrenador del Año: Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique (no fue nominado Lionel Scaloni).

Equipo del Año (masculino): Arsenal, Bayern Múnich, Bodø/Glimt, Flamengo y PSG.

Joven Talento: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Warren Zaïre-Emery y Yan Diomandé, entre otros siete candidatos.

Hora y dónde ver la premiación del Balón de Oro

La ceremonia podrá verse En Vivo por la señal de DAZN y por Youtube, por el canal de Claro Sports. El acto se llevará a cabo a las 17 horas de Argentina.

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