Con Messi y Lautaro en carrera, se entrega el Balón de Oro: hora y dónde ver

Este lunes se otorga una nueva edición del Balón de Oro, el reconocimiento individual más prestigioso en el ámbito futbolístico. El premio, que cumple su 70º aniversario, es organizado por la revista France Football en conjunto con la UEFA.
Lionel Messi y Lautaro Martínez como representantes argentinos, se entrega el Balón de Oro en Londres
Este lunes se otorga una nueva edición del Balón de Oro, el reconocimiento individual más prestigioso en el ámbito futbolístico. El premio, que cumple su 70º aniversario, es organizado por la revista France Football en conjunto con la UEFA.
La ceremonia saldrá por primera vez de Francia, y se llevará a cabo en el London Palladium Theatre, en Londres, como homenaje al primer ganador del galardón en 1956, el inglés Stanley Matthews.
Lionel Messi, Lautaro Martínez y Dibu Martínez serán los representantes argentinos que estarán presentes como candidatos en la gala a realizarse en Inglaterra en este 2026.
La votación contó con un jurado internacional compuesto por periodistas especializados, uno de cada una de las 100 mejores naciones del ranking de la FIFA para el premio masculino. En el caso del galardón femenino, votaron los reporteros de los 50 países mejor posicionados en el escalafón.
Los nominados al Balón de Oro masculino son:
Messi llega como máximo ganador de la historia del galardón, con ocho Balones de Oro; mientras que Lautaro Martínez aparece por su buena temporada en el Inter de Milán, habiendo ganado la Serie A y la Copa Italia con el nerazurri. Ambos fueron subcampeones en la Copa del Mundo 2026 con la Selección argentina y el 10 fue uno de los máximos anotadores, con mejor rendimiento, a los 39 años de edad.
Dibu Martínez compite una vez más en la categoría al mejor arquero del mundo para recibir el Trofeo Yashin. Es la quinta nominación que recibe el portero argentino y ha obtenido el galardón en 2 ocasiones (2023 y 2024).
Los nominados a este premio son:
La gala además distinguirá al Balón de Oro femenino, al mejor entrenador/a, al joven talento, equipo del año, al mejor delantero/a y otorgará el Premio Sócrates, que econoce la labor humanitaria y social de los futbolistas fuera del campo de juego.
Entrenador del Año: Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique (no fue nominado Lionel Scaloni).
Equipo del Año (masculino): Arsenal, Bayern Múnich, Bodø/Glimt, Flamengo y PSG.
Joven Talento: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Warren Zaïre-Emery y Yan Diomandé, entre otros siete candidatos.
La ceremonia podrá verse En Vivo por la señal de DAZN y por Youtube, por el canal de Claro Sports. El acto se llevará a cabo a las 17 horas de Argentina.