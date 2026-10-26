Con Messi y Lautaro en carrera, se entrega el Balón de Oro: hora y dónde ver

Con Messi y Lautaro Martínez como representantes argentinos, todos los nominados al Balón de Oro

La votación contó con un jurado internacional compuesto por periodistas especializados, uno de cada una de las 100 mejores naciones del ranking de la FIFA para el premio masculino. En el caso del galardón femenino, votaron los reporteros de los 50 países mejor posicionados en el escalafón.

Los nominados al Balón de Oro masculino son:

Jude Bellingham

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Ousmane Dembélé

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Sadio Mané

Marquinhos

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

João Neves

Lionel Messi

Michael Olise

Willian Pacho

Julián Quiñones

Declan Rice

Rodri

Fabián Ruiz

William Saliba

Ferran Torres

Dayot Upamecano

Vinícius Júnior

Vitinha

Messi llega como máximo ganador de la historia del galardón, con ocho Balones de Oro; mientras que Lautaro Martínez aparece por su buena temporada en el Inter de Milán, habiendo ganado la Serie A y la Copa Italia con el nerazurri. Ambos fueron subcampeones en la Copa del Mundo 2026 con la Selección argentina y el 10 fue uno de los máximos anotadores, con mejor rendimiento, a los 39 años de edad.

Otros argentinos

Dibu Martínez compite una vez más en la categoría al mejor arquero del mundo para recibir el Trofeo Yashin. Es la quinta nominación que recibe el portero argentino y ha obtenido el galardón en 2 ocasiones (2023 y 2024).

Los nominados a este premio son:

Yassine Bounou

Emiliano Martínez

Thibaut Courtois

Joan García

Gregor Kobel

Édouard Mendy

David Raya

Matvey Safonov

Unai Simón

Vozinha

Otras premiaciones en la ceremonia del Balón de Oro

La gala además distinguirá al Balón de Oro femenino, al mejor entrenador/a, al joven talento, equipo del año, al mejor delantero/a y otorgará el Premio Sócrates, que econoce la labor humanitaria y social de los futbolistas fuera del campo de juego.

Entrenador del Año: Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique (no fue nominado Lionel Scaloni).

Equipo del Año (masculino): Arsenal, Bayern Múnich, Bodø/Glimt, Flamengo y PSG.

Joven Talento: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Warren Zaïre-Emery y Yan Diomandé, entre otros siete candidatos.

Hora y dónde ver la premiación del Balón de Oro

La ceremonia podrá verse En Vivo por la señal de DAZN y por Youtube, por el canal de Claro Sports. El acto se llevará a cabo a las 17 horas de Argentina.