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Martínez, el Ronaldo paraguayo, hizo el gol del año y Vélez sigue prendido en la tabla anual

El paraguayo Ronaldo Martínez marcó uno de los mejores goles de la temporada y fue la figura de la contundente victoria de Vélez ante Central Córdoba

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Martínez brilló en Santiago del Estero.

Martínez brilló en Santiago del Estero.

El paraguayo Ronaldo Martínez marcó uno de los mejores goles de la temporada y fue la figura de la contundente victoria de Vélez ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, resultado que le permite seguir prendido en la lucha por ganar la tabla anual y conseguir el título de Campeón de Liga.

Martínez hizo 3 tantos, uno de ellos con una chilena espectacular, y con los goles de Matías Pellegrini y Lucas Robertone Vélez se impuso por 5 a 0 a los dirigidos por Sebastián Domínguez.

Ronaldo Martínez, ex Platense, alcanzó de esta manera a Agustín Módica, de Gimnasia y Esgrima, como el goleador del Torneo Clausura.

El resultado le permite al conjunto de Liniers asegurar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura ya que está segundo con 27 puntos junto a Boca y Defensa y Justicia, a dos del líder Instituto (29) que tiene un partido menos y con una ventaja de 9 puntos sobre San Lorenzo que está 9no con dos fechas por jugar.

Vélez sigue prendido en la tabla anual

Vélez está tercero en la tabla anual con 55 puntos, detrás de Boca (57) y Rosario Central (56) y delante de Argentinos Juniors (54) e Independiente Rivadavia (53) dos equipos que tienen un partido menos y jugarán entre sí este martes en La Paternal.

Con solo dos fechas por jugar estos 5 equipos son los que disputan el título de Campeón de Liga y los tres pasajes a la Copa Libertadores 2027 que otorga la tabla anual acumulada.

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