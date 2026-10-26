Martínez, el Ronaldo paraguayo, hizo el gol del año y Vélez sigue prendido en la tabla anual

El resultado le permite al conjunto de Liniers asegurar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura ya que está segundo con 27 puntos junto a Boca y Defensa y Justicia, a dos del líder Instituto (29) que tiene un partido menos y con una ventaja de 9 puntos sobre San Lorenzo que está 9no con dos fechas por jugar.

Vélez sigue prendido en la tabla anual

Vélez está tercero en la tabla anual con 55 puntos, detrás de Boca (57) y Rosario Central (56) y delante de Argentinos Juniors (54) e Independiente Rivadavia (53) dos equipos que tienen un partido menos y jugarán entre sí este martes en La Paternal.

Con solo dos fechas por jugar estos 5 equipos son los que disputan el título de Campeón de Liga y los tres pasajes a la Copa Libertadores 2027 que otorga la tabla anual acumulada.