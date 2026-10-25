Boca, con chances de ganar hasta 5 títulos en el cierre del año, ya piensa en el Superclásico con River

Boca está imparable y va por todo.

El único gol del partido disputado en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini fue el defensor Facundo Herrera y el triunfo sostiene al equipo de Rodolfo Arruabarrena en la punta de la tabla anual, con 57 unidades, y lo ubica segundo en la zona A, con 27 puntos, asegurando un lugar en los playoffs del Torneo Clausura.

En la próxima fecha, el Xeneize jugará en La Bombonera el Superclásico del fútbol argentino, ante River el domingo primero de noviembre desde las 15:00, un partido que representa un objetivo en sí mismo más allá de que Boca está en carrera por 5 títulos oficiales.