Boca, con chances de ganar hasta 5 títulos en el cierre del año, ya piensa en el Superclásico con River

Boca convirtió sobre la hora, derrotó a Independiente y en la previa del Superclásico con River mantiene intactas sus chances de ganar hasta 5 títulos en el cierre del 2026.
Boca derrotó a Independiente y en la previa del Superclásico con River mantiene chances de ganar hasta 5 títulos en el cierre del 2026.
Boca convirtió sobre la hora, derrotó a Independiente y en la previa del Superclásico con River mantiene intactas sus chances de ganar hasta 5 títulos en el cierre del 2026.
El único gol del partido disputado en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini fue el defensor Facundo Herrera y el triunfo sostiene al equipo de Rodolfo Arruabarrena en la punta de la tabla anual, con 57 unidades, y lo ubica segundo en la zona A, con 27 puntos, asegurando un lugar en los playoffs del Torneo Clausura.
En la próxima fecha, el Xeneize jugará en La Bombonera el Superclásico del fútbol argentino, ante River el domingo primero de noviembre desde las 15:00, un partido que representa un objetivo en sí mismo más allá de que Boca está en carrera por 5 títulos oficiales.
Copa Sudamericana: juega la final con Atlético Mineiro, en Barranquilla.
Copa Argentina: juega en semifinales con Banfield, en Mendoza.
Campeón de Liga: está primero en la tabla anual faltando dos fechas, le lleva un punto a Rosario Central, 3 a Argentinos Juniors y 4 a Independiente Rivadavia. Estos dos últimos equipos tienen un partido menos y juegan entre sí este martes.
Torneo Clausura: ya está clasificado a los playoffs, por ahora segundo en su zona.
Trofeo de Campeones: si gana el Clausura jugará la final con Belgrano, en Córdoba.
* Aún debe clasificarse para disputar esa instancia