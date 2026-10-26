¿Qué hay que hacer para que el mate no se lave rápido?

Pero, ¿por qué se lava? Naturalmente, el mate se va a lavar en algún momento, por eso usamos yerba nueva todos los días. Lo que pasa es que el agua va literalmente lavando la yerba en cada cebada. Disuelve y arrastra los componentes de la yerba, como la cafeína, los polifenoles y aceites esenciales propios. La cantidad de componentes de las hojas va disminuyendo a medida que tomamos.

El agua hirviendo es el motivo principal de lavado.

Si el mate se lava muy rápido, seguramente el problema está en la temperatura del agua. Usar agua hirviendo para el mate es un error: la yerba se quema, libera sus componentes de golpe en las primeras cebadas y a los tres mates ya hay que renovar la yerba.

La forma del recipiente del mate también puede influir. Los mates con poca capacidad hacen que la yerba se moje toda junta y se lave más rápido. El material también influye, ya que en mates de madera se retiene mejor la infusión en comparación con el plástico o la cerámica.

De igual forma, no hay que hacer a montañita ni dejar una parte de yerba seca; puede aumentar la posibilidad de que se lave.

Consejos para que la yerba del mate no se lave y la cebada dure más tiempo

Para que el mate no se lave y la yerba no se queme, lo mejor es tomar la infusión con agua caliente, pero no hirviendo, a unos 75°C u 80°C.

Tips para que el mate no se lave.

Realiza la montañita inclinando la yerba hacia un lado del mate y deja un sector seco para que la yerba se hidrate de manera progresiva. También sirve agregar el agua siempre en el mismo lugar del mate.

No muevas la bombilla una vez armada la montañina y elige una yerba con palo y molienda equilibrada.