¿Es seguro tomar mate con un termo oxidado por dentro?

Generalmente, cuando dejamos líquidos por mucho tiempo dentro del termo o si dejamos algún jugo con ácido por muchas horas, se debilita el material interior del termo y las manchas naranjas se empiezan a formar.

¿Es peligroso tomar mate con un termo que tiene óxido?

La respuesta a esta pregunta depende de muchas cosas. Si el óxido está en zonas interiores y se ha extendido por todas partes, si el termo de mate solo tiene pequeños puntos de óxido o si ya se está descamando el interior.

Es seguro tomar mate en un termo con óxido cuando apenas tiene unas manchitas superficiales y no internas. Si el agua no tiene sabor metálico, no se desprenden partículas y las manchas desaparecen con una buena limpieza, no hay de qué preocuparse.

El óxido aparece sobre todo en los termos de acero inoxidable de calidad baja.

Cuando el óxido se multiplica, la superficie se pone áspera y las manchas se concentran en el interior del termo; no hay que calentar el agua del mate en él y descartarlo. El óxido persistente, a la larga, puede liberar metales tóxicos y generar problemas de salud.

Los termos para mate más recomendados y que no forman óxido son los fabricados con acero inoxidable del tipo 304 o 18/8, que contienen una aleación de cromo y níquel que crea una capa invisible protectora.

¿Cómo se pueden limpiar las pequeñas manchas de óxido en el termo del mate?

Si las manchas son pequeñas, se pueden eliminar para recuperar el termo y tomar mate de manera segura.

Con un poco de bicarbonato se pueden eliminar las pequeñas manchas superficiales de óxido.

Se puede usar un poco de agua tibia con bicarbonato de sodio para ablandar las manchas de óxido y refregar suavemente con una esponja suave.