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¿Es seguro tomar mate con un termo oxidado por dentro?

Cuando el termo de acero que utilizas desde hace años para mantener el agua del mate caliente se empieza a llenar de óxido, no deberías ignorarlo

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
¿Se puede tomar mate con un termo que tiene óxido?

¿Se puede tomar mate con un termo que tiene óxido?

Los termos de mate se ensucian como cualquier utensilio, por más que solo los usemos para almacenar agua. Este tipo de recipientes de acero, cuando son de mala calidad, retienen mucha humedad en el interior sin una buena ventilación, o no se desinfectan cada cierto tiempo; se pueden llenar de sarro o, peor aún, de óxido.

El óxido en los termos es un problema común que muchas veces ignoramos por desconocimiento o porque no llegamos a detectarlo en el fondo del termo. Tomar mate durante mucho tiempo con un termo oxidado puede ser un problema.

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Por qué se forma óxido en el termo del mate y qué tan peligroso es.

¿Por qué se forma óxido en los termos? El óxido es un compuesto químico que se forma cuando un metal reacciona con el oxígeno presente y con la humedad o el agua del ambiente; por eso los termos de acero inoxidable del mate son tan propensos a llenarse de manchas.

Generalmente, cuando dejamos líquidos por mucho tiempo dentro del termo o si dejamos algún jugo con ácido por muchas horas, se debilita el material interior del termo y las manchas naranjas se empiezan a formar.

¿Es peligroso tomar mate con un termo que tiene óxido?

La respuesta a esta pregunta depende de muchas cosas. Si el óxido está en zonas interiores y se ha extendido por todas partes, si el termo de mate solo tiene pequeños puntos de óxido o si ya se está descamando el interior.

Es seguro tomar mate en un termo con óxido cuando apenas tiene unas manchitas superficiales y no internas. Si el agua no tiene sabor metálico, no se desprenden partículas y las manchas desaparecen con una buena limpieza, no hay de qué preocuparse.

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El óxido aparece sobre todo en los termos de acero inoxidable de calidad baja.

Cuando el óxido se multiplica, la superficie se pone áspera y las manchas se concentran en el interior del termo; no hay que calentar el agua del mate en él y descartarlo. El óxido persistente, a la larga, puede liberar metales tóxicos y generar problemas de salud.

Los termos para mate más recomendados y que no forman óxido son los fabricados con acero inoxidable del tipo 304 o 18/8, que contienen una aleación de cromo y níquel que crea una capa invisible protectora.

¿Cómo se pueden limpiar las pequeñas manchas de óxido en el termo del mate?

Si las manchas son pequeñas, se pueden eliminar para recuperar el termo y tomar mate de manera segura.

Con un poco de bicarbonato se pueden eliminar las peque&ntilde;as manchas superficiales de &oacute;xido.&nbsp;

Con un poco de bicarbonato se pueden eliminar las pequeñas manchas superficiales de óxido.

Se puede usar un poco de agua tibia con bicarbonato de sodio para ablandar las manchas de óxido y refregar suavemente con una esponja suave.

En pocas palabras

  • Óxido en termos: Ignorar el óxido en el termo del mate puede ser un problema de salud a largo plazo.
  • Formación de óxido: Se produce por la reacción del metal con oxígeno y humedad, debilitando el material interior.
  • Remedio para manchas: Pequeñas manchas se pueden limpiar con agua tibia y bicarbonato de sodio para un uso seguro.
Resumen generado por Thinkindot AI

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