Cómo colgar papel aluminio en las ventanas para espantar para siempre a moscas y pájaros

La gran ventaja de este método es que evita el uso de insecticidas químicos o dispositivos costosos, ofreciendo una solución ecológica y duradera para espantar tanto a las moscas como a los pájaros que intentan anidar o posarse cerca de las ventanas.

Este truco casero también sirve para mitigar el calor.

Por qué el papel aluminio aleja a los insectos y a las aves

El secreto detrás de esta técnica radica en un principio óptico simple pero fulminante para los animales. El papel aluminio refleja la luz solar directa generando destellos intermitentes y las moscas e insectos voladores poseen ojos compuestos muy sensibles al brillo encandilante, lo que altera su visión y les impide acercarse.