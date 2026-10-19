Martín Pino, tras su hat-trick en el triunfazo de Godoy Cruz: "La mayor ilusión que tenemos es volver a Primera"

Martín Pino, el goleador de Godoy Cruz se llevó la pelota tras los tres goles a Estudiantes de Caseros. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Martín Pino y su hat-trick en el triunfo de Godoy Cruz

El goleador del Expreso, que se llevó la pelota tras los tres goles, se mostró muy feliz por el triunfo de Godoy Cruz y se se siente ilusionado con poder lograr el ascenso a la Liga Profesional. El Tomba, a dos fechas del final, se ubica segundo a cinco puntos del líder Ferro que hoy jugaría la final por el primer ascenso.

Martín Pino tuvo un domingo soñado con los tres goles que marcó.

"Estoy contento por los goles, nos llevamos la pelota. Es la primera vez que me toca convertir tres goles, para un delantero marcar es muy importante. Logramos un triunfo importante y seguiremos peleando por esta chance que tenemos de luchar por el primer puesto, en estas dos fechas que quedan, puede pasar cualquier cosa", reconoció Martín Pino, la gran figura en el triunfo ante Estudiantes de Buenos Aires.