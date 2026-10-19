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Martín Pino, tras su hat-trick en el triunfazo de Godoy Cruz: "La mayor ilusión que tenemos es volver a Primera"

Martín Pino, el goleador de Godoy Cruz y la Primera Nacional, tuvo un día soñado con los tres tantos que marcó para Tombaa en el triunfo ante Estudiantes de Buenos Aires por 6 a 3

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Martín Pino, fue la gran figura de Godoy Cruz, con los tres goles que le marcó a Estudiantes de Buenos Aires, en la victoria por 6 a 3.

Martín Pino, fue la gran figura de Godoy Cruz, con los tres goles que le marcó a Estudiantes de Buenos Aires, en la victoria por 6 a 3.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Martín Pino vivió una tarde soñada con el triunfazo de Godoy Cruz por 6 a 3, en el Feliciano Gambarte, ante Estudiantes de Buenos Aires por la fecha 34. El delantero clavó un hat-trick, llegó a 16 goles y es el máximo artillero del Tomba y la Primera Nacional.

Martín Pino, el goleador de Godoy Cruz se llevó la pelota tras los tres goles a Estudiantes de Caseros.

Martín Pino, el goleador de Godoy Cruz se llevó la pelota tras los tres goles a Estudiantes de Caseros.

Martín Pino y su hat-trick en el triunfo de Godoy Cruz

El goleador del Expreso, que se llevó la pelota tras los tres goles, se mostró muy feliz por el triunfo de Godoy Cruz y se se siente ilusionado con poder lograr el ascenso a la Liga Profesional. El Tomba, a dos fechas del final, se ubica segundo a cinco puntos del líder Ferro que hoy jugaría la final por el primer ascenso.

Martín Pino tuvo un domingo soñado con los tres goles que marcó.

Martín Pino tuvo un domingo soñado con los tres goles que marcó.

"Estoy contento por los goles, nos llevamos la pelota. Es la primera vez que me toca convertir tres goles, para un delantero marcar es muy importante. Logramos un triunfo importante y seguiremos peleando por esta chance que tenemos de luchar por el primer puesto, en estas dos fechas que quedan, puede pasar cualquier cosa", reconoció Martín Pino, la gran figura en el triunfo ante Estudiantes de Buenos Aires.

Los hinchas sueña con poder volver a Primera. Sobre esta situación, Martín Pino reveló: "Nuestra mayor ilusión es volver a Primera. Nosotros vamos partido a partido, tenemos confianza y convencimiento en lo que damos en cada partido, hay que seguir dando pelea".

Sobre su gran presente, afirmó: "Siempre tenemos más para dar, en mi caso no me relajo y trato de seguir creciendo para poder mejorar mi rendimiento y ayudar a mis compañeros. Estamos muy contentos en Godoy Cruz, nos sentimos felices con la familia".

Martín Pino es una de las grandes figuras de Godoy Cruz y del campeonato. El Tomba alimenta la ilusión de seguir peleando por el sueño de volver a Primera División.

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