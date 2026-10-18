Todo el color en la previa del choque Godoy Cruz vs. Estudiantes de Buenos Aires en el Feliciano Gambarte

El Expreso viene de tres triunfos seguidos, en el Feliciano Gambarte, ante San Telmo, Colón y Los Andes. En lo que fue su penúltimo partido en condición de local. Los hinchas están ilusionados en alcanzar el ascenso a la Liga Profesional cuando aún quedan 3 fechas por jugar.

Como es habitual desde temprano los hinchas fueron llegando a la calle Balcarce para alentar al Expreso. Se vio un gran colorido en el Feliciano Gambarte desde varias horas antes.

Godoy Cruz jugará dos partidos de visitante

Son dos los partidos de Godoy Cruz que deberá jugar en lo que queda en esta segunda rueda. Tras este encuentro ante Estudiantes de Buenos Aires, tendrá un partido de visitante y cerrará la fase regular como local.

El Tomba jugará el próximo domingo 25 de octubre a las 17 y frente a Mitre, de Santiago del Estero y cerrará como local con Almirante Brown de Isidro Casanova.

Godoy Cruz ya tiene asegurado un lugar entre los 8 mejores que disputarán el Reducido, para jugar por el segundo ascenso, donde el objetivo es terminar una buena ubicación por la ventaja deportiva.