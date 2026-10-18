Y como es una costumbre en este Torneo de la Primera Nacional, los hinchas de Godoy Cruz este domingo por la tarde vivieron la previa, llegando desde varias horas antes, a las inmediaciones del estadio Feliciano Gambarte para presenciar el cotejo frente a Estudiantes de Buenos Aires.
Todo el color en la previa del choque Godoy Cruz vs. Estudiantes de Buenos Aires en el Feliciano Gambarte
Godoy Cruz juega ante Estudiantes (BA) en el Gambarte. Los hinchas llegaron con mucha ilusión este partido clave por el torneo de la Primera Nacional
El Expreso acumula siete partidos sin perder, con cinco triunfos y dos empates. Su rival solamente perdió uno de los últimos cinco que disputó.
Godoy Cruz vs. Estudiantes de Buenos Aires en el Gambarte
Los simpatizantes del Tomba llegaron con mucho entusiasmo y expectativa, pudieron disfrutar de un nuevo encuentro como local, en esta ocasión, fue Estudiantes de Buenos Aires, equipo que en la primera rueda le ganó en Caseros.
El Expreso viene de tres triunfos seguidos, en el Feliciano Gambarte, ante San Telmo, Colón y Los Andes. En lo que fue su penúltimo partido en condición de local. Los hinchas están ilusionados en alcanzar el ascenso a la Liga Profesional cuando aún quedan 3 fechas por jugar.
Como es habitual desde temprano los hinchas fueron llegando a la calle Balcarce para alentar al Expreso. Se vio un gran colorido en el Feliciano Gambarte desde varias horas antes.
Godoy Cruz jugará dos partidos de visitante
Son dos los partidos de Godoy Cruz que deberá jugar en lo que queda en esta segunda rueda. Tras este encuentro ante Estudiantes de Buenos Aires, tendrá un partido de visitante y cerrará la fase regular como local.
El Tomba jugará el próximo domingo 25 de octubre a las 17 y frente a Mitre, de Santiago del Estero y cerrará como local con Almirante Brown de Isidro Casanova.
Godoy Cruz ya tiene asegurado un lugar entre los 8 mejores que disputarán el Reducido, para jugar por el segundo ascenso, donde el objetivo es terminar una buena ubicación por la ventaja deportiva.
- Fecha 35 - vs Mitre de Santiago del Estero (V)
- Fecha 36 - vs Almirante Brown (L)
En pocas palabras
- Club Godoy Cruz: El Expreso acumula siete partidos sin perder, con cinco triunfos y dos empates en la Primera Nacional.
- Feliciano Gambarte: Los hinchas de Godoy Cruz llegaron ilusionados al estadio para el cotejo frente a Estudiantes de Buenos Aires.
- Próximos partidos: Godoy Cruz jugará dos encuentros de visitante y cerrará la fase regular como local ante Almirante Brown.