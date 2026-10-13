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Cómo quedó Godoy Cruz en la Primera Nacional tras resignar dos puntos frente a All Boys

Godoy Cruz se enfoca en las últimas 3 fechas de la fase regular de la Primera Nacional, pero con la sensación amarga de haber dejado escapar dos puntos clave en Floresta.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El Tomba tropezó en Floresta.

El Tomba tropezó en Floresta.

Mientras continúan las repercusiones del escandaloso final ante All Boys, Godoy Cruz se enfoca en las últimas 3 fechas de la fase regular de la Primera Nacional, pero con la sensación amarga de haber dejado escapar dos puntos clave en Floresta.

Con el 0 a 0 de este lunes el Tomba sigue tercero en la Zona A con 57 puntos, pero con solo 9 puntos en juego quedó a uno del escolta Deportivo Morón (58) y a 5 unidades de Ferro Carril Oeste (62) que es el puntero.

Godoy Cruz perdió dos puntos valiosos en Floresta.

Godoy Cruz perdió dos puntos valiosos en Floresta.

La posibilidad de alcanzar la final por el ascenso directo a Primera parece haberse escapado con el penal de Martín Pino que pegó en el palo y la insólita decisión del árbitro Nicolás Lamolina de dar marcha atrás en un fallo tras ver la repetición en un teléfono que le acercó un jugador de All Boys.

Mientras las matemáticas no digan lo contrario el equipo de Pablo De Muner seguirá intentando llegar a esa final tan ansiada, pero la sensación es la de haber desperdiciado una chance clara de quedar segundo y a solo 3 puntos del líder.

Como contrapartida, la buena noticia es que Godoy Cruz ya tiene asegurada la clasificación al Reducido por el segundo ascenso ya que con 57 puntos en 33 fechas alcanzó una diferencia de 17 puntos sobre Los Andes, Chaco For Ever y Racing de Córdoba que son los que comparten el noveno puesto, debajo del lote de 8 clasificados.

Las posiciones de la Zona A de la Primera Nacional

  • 1) Ferro 62
  • 2) Dep. Morón 58
  • 3) Godoy Cruz 57
  • 4) Deportivo Madryn 53
  • 5) Colón 53
  • 6) Estudiantes BA 48
  • 7) Ciudad de Bolívar 48
  • 8) Alte Brown 47

Lo que viene para Godoy Cruz en la Primera Nacional

  • Domingo 18/10 a las 18 vs. Estudiantes de Caseros (L)
  • Domingo 25/10 a las 18 vs. Mitre (V)
  • Sábado 31/10 vs. Almirante Brown (L)

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