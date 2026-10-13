Cómo quedó Godoy Cruz en la Primera Nacional tras resignar dos puntos frente a All Boys

Con el 0 a 0 de este lunes el Tomba sigue tercero en la Zona A con 57 puntos, pero con solo 9 puntos en juego quedó a uno del escolta Deportivo Morón (58) y a 5 unidades de Ferro Carril Oeste (62) que es el puntero.

Godoy Cruz perdió dos puntos valiosos en Floresta.

La posibilidad de alcanzar la final por el ascenso directo a Primera parece haberse escapado con el penal de Martín Pino que pegó en el palo y la insólita decisión del árbitro Nicolás Lamolina de dar marcha atrás en un fallo tras ver la repetición en un teléfono que le acercó un jugador de All Boys.