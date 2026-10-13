Cómo quedó Godoy Cruz en la Primera Nacional tras resignar dos puntos frente a All Boys

Mientras continúan las repercusiones del escandaloso final ante All Boys, Godoy Cruz se enfoca en las últimas 3 fechas de la fase regular de la Primera Nacional, pero con la sensación amarga de haber dejado escapar dos puntos clave en Floresta.
Godoy Cruz se enfoca en las últimas 3 fechas de la fase regular de la Primera Nacional, pero con la sensación amarga de haber dejado escapar dos puntos clave en Floresta.
Mientras continúan las repercusiones del escandaloso final ante All Boys, Godoy Cruz se enfoca en las últimas 3 fechas de la fase regular de la Primera Nacional, pero con la sensación amarga de haber dejado escapar dos puntos clave en Floresta.
Con el 0 a 0 de este lunes el Tomba sigue tercero en la Zona A con 57 puntos, pero con solo 9 puntos en juego quedó a uno del escolta Deportivo Morón (58) y a 5 unidades de Ferro Carril Oeste (62) que es el puntero.
La posibilidad de alcanzar la final por el ascenso directo a Primera parece haberse escapado con el penal de Martín Pino que pegó en el palo y la insólita decisión del árbitro Nicolás Lamolina de dar marcha atrás en un fallo tras ver la repetición en un teléfono que le acercó un jugador de All Boys.
Mientras las matemáticas no digan lo contrario el equipo de Pablo De Muner seguirá intentando llegar a esa final tan ansiada, pero la sensación es la de haber desperdiciado una chance clara de quedar segundo y a solo 3 puntos del líder.
Como contrapartida, la buena noticia es que Godoy Cruz ya tiene asegurada la clasificación al Reducido por el segundo ascenso ya que con 57 puntos en 33 fechas alcanzó una diferencia de 17 puntos sobre Los Andes, Chaco For Ever y Racing de Córdoba que son los que comparten el noveno puesto, debajo del lote de 8 clasificados.