El comunicado de Beligoy sobre el escándalo de Lamolina en All Boys-Godoy Cruz

Como consecuencia de lo sucedido, quien alzó la voz durante la jornada de este martes fue Federico Beligoy. El Director Nacional de Arbitraje se refirió a lo sucedido en el estadio Islas Malvinas.

El comunicado de Federico Beligoy

"Ante los hechos sucedidos que son de público conocimiento respecto al partido All Boys – Godoy Cruz, en el minuto 87, donde el árbitro principal, el Sr. Nicolás Lamolina, sanciona erróneamente un tiro penal a favor de la visita y se produjo un tumulto generalizado, dilatando la reanudación del encuentro.

En ese momento se comunica con el árbitro asistente 1, el Sr. Agustín Méndez, quien correctamente le informa que, desde su inmejorable perspectiva en línea perpendicular con el área de meta, la falta existió pero la misma se produjo fuera del área penal.

Una vez concluido el tumulto, y bajo las directrices de trabajo en equipo, resolvió sancionar correctamente y conforme a lo sucedido, tiro libre directo fuera del área penal. Queda expresamente de manifiesto el rechazo a las diferentes versiones periodísticas que aducían la resolución de la mencionada jugada a través de dispositivos celulares o cualquier otra información externa a la mencionada en el comunicado".

La explicación de Lamolina

Ante los micrófonos de TyC Sports, Lamolina manifestó: "Para mí Zafarana se arroja con uso de fuerza excesiva y la sanción fue sobre la línea y era penal. En ese momento el asistente Agustín Méndez me menciona que desde su visión era muy al límite y no le convencía la situación de penal. En el momento que me acerco a hablar con el línea se desmadró todo con el ingreso al campo de gente que no tenía que ingresar".

Sobre la aparición de un celular en el verde césped, explicó: "Hice un gran esfuerzo para que no me muestren la imagen porque sabía que si aparecía un plano mirando el celular todos iban a pensar que mi decisión iba a ser modificada por esa situación".

"Yo lo único que quería era hablar con mi asistente, que me iba a mencionar que era afuera del área. Su perspectiva era mucho mejor que la mía", agregó. El árbitro también hizo referencia al actuar de los jugadores del Tomba: "Los jugadores y el cuerpo técnico de Godoy Cruz fueron empáticos con la decisión".

Para terminar, también puso en conocimiento el ingreso de una persona externa al campo de juego que fue identificada con internvención policial: "En ese momento ingresó una persona que tuvimos que identificar con la policía, que tenemos los datos y que será informado al Tribunal de Disciplina".