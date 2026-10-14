La plataforma oficial que monopoliza las transmisiones del ascenso argentino, LPF Play, comenzará a cobrar una suscripción mensual a partir de este miércoles. Tras funcionar de forma gratuita desde marzo, la aplicación pasará a regirse por un sistema abonado en plena etapa cúlmine de la temporada.
Atentos hinchas de Godoy Cruz y Maipú: la LPF Play comenzará a cobrar suscripción para ver el ascenso
La LPF Play comenzará a cobrar una suscripción mensual a partir de este miércoles. Los hinchas de Godoy Cruz y Maipú deberán pagar para ver a sus equipos en condición de visitante
El servicio costará $15.000 al mes para acceder a la Primera Nacional, B Metropolitana y C. Pero esto no es todo, ya que también, desde este momento, habrá fuertes limitaciones para las transmisiones partidarias.
LPF Play: suscripción, sorteo y limitaciones
La reestructuración de la plataforma dividirá el acceso en dos categorías. Quienes opten por el plan básico gratuito únicamente podrán seguir los partidos del Federal A, futsal femenino y el Torneo Promocional Amateur, sumado a los programas desarrollados con ese contenido. En cambio, para ver la segunda división, la B Metropolitana y la C, será obligatorio abonar el canon mensual de $15.000.
Para incentivar a los simpatizantes a suscribirse, la Liga Profesional anunció que todos aquellos que se registren hasta el jueves 15 de octubre participarán de un sorteo por una camiseta de la Selección argentina, utilizada durante la despedida de Lionel Messi.
Además del cambio tarifario, la medida contempla fuertes limitaciones para las transmisiones partidarias:
- Los medios no tendrán permitido grabar imágenes del partido ni de ningún sector del estadio desde dos horas antes hasta una hora después del final.
- Tampoco podrán publicar imágenes con acciones de juego en sus redes sociales.
El anuncio de la LPF Play
"De generación en generación. De unos a otros. De la cuna hasta la eternidad. La pasión por el fútbol es algo que se transmite. Y si hay algo que sabemos, es transmitir.
Transmitir más partidos. Más categorías. Transmitir más contenidos. Transmitir valores. Transmitir es estar ahí acompañando a los hinchas, a los jugadores ya los clubes.
Conocé nuestros nuevos planes de suscripción y seguí disfrutando esta pasión por el fútbol argentino".
En pocas palabras
- LPF Play: La plataforma del ascenso comenzará a cobrar una suscripción mensual de $15.000 desde este miércoles.
- Planes y contenidos: El abono permitirá ver la Primera Nacional, B Metropolitana y C; el plan gratuito incluye Federal A y otros torneos menores.
- Restricciones: Se limitará la grabación y publicación de imágenes por parte de medios no autorizados.