Atentos hinchas de Godoy Cruz y Maipú: la LPF Play comenzará a cobrar suscripción para ver el ascenso

Para incentivar a los simpatizantes a suscribirse, la Liga Profesional anunció que todos aquellos que se registren hasta el jueves 15 de octubre participarán de un sorteo por una camiseta de la Selección argentina, utilizada durante la despedida de Lionel Messi.

Además del cambio tarifario, la medida contempla fuertes limitaciones para las transmisiones partidarias:

Los medios no tendrán permitido grabar imágenes del partido ni de ningún sector del estadio desde dos horas antes hasta una hora después del final.

Tampoco podrán publicar imágenes con acciones de juego en sus redes sociales.

El anuncio de la LPF Play

"De generación en generación. De unos a otros. De la cuna hasta la eternidad. La pasión por el fútbol es algo que se transmite. Y si hay algo que sabemos, es transmitir.

Transmitir más partidos. Más categorías. Transmitir más contenidos. Transmitir valores. Transmitir es estar ahí acompañando a los hinchas, a los jugadores ya los clubes.

Conocé nuestros nuevos planes de suscripción y seguí disfrutando esta pasión por el fútbol argentino".