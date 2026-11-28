La dirigencia del club facilitó el traslado de sus simpatizantes, cubriendo el 70% del costo de más de 120 micros que partieron desde la mañana del viernes. Se estima que cerca de 35.000 personas estarán presentes, contando tanto las que asistirán al Estadio Centenario como las que se reunirán en un Fan Fest especialmente preparado.

Las expectativas son altas en el campamento de Estudiantes, donde confían en que el apoyo masivo de su público será un factor clave en la búsqueda de la quinta Copa Libertadores. La previa del partido ya se vive con euforia en las calles de La Plata y en la ruta hacia el país vecino.