La ilusión de Estudiantes de La Plata por conquistar una nueva Copa Libertadores se traslada a Montevideo con una movilización sin precedentes de sus hinchas. Miles de fanáticos del Pincha iniciaron este viernes una caravana histórica desde la capital bonaerense hacia la capital uruguaya, sede de la gran final ante Palmeiras.
Estudiantes de La Plata movilizó a miles de hinchas a Montevideo para la final de la Copa Libertadores
Con una movilización histórica de micros, los hinchas de Estudiantes de La Plata viajaron a Uruguay para vivir la gran final de la Copa Libertadores
La dirigencia del club facilitó el traslado de sus simpatizantes, cubriendo el 70% del costo de más de 120 micros que partieron desde la mañana del viernes. Se estima que cerca de 35.000 personas estarán presentes, contando tanto las que asistirán al Estadio Centenario como las que se reunirán en un Fan Fest especialmente preparado.
Las expectativas son altas en el campamento de Estudiantes, donde confían en que el apoyo masivo de su público será un factor clave en la búsqueda de la quinta Copa Libertadores. La previa del partido ya se vive con euforia en las calles de La Plata y en la ruta hacia el país vecino.
La logística para la multitud en Montevideo
La organización del viaje incluyó un operativo logístico coordinado entre el club, autoridades de Migraciones, Gendarmería y la Policía de Buenos Aires. Se estima que los micros, con un valor final de $50.000 para los socios y precios superiores para quienes viajaron por fuera de la órbita institucional, demandarán entre 12 y 15 horas de viaje sin paradas, con la Aduana como principal punto de posible extensión en la duración.
Fan Fest y expectativa continental por Estudiantes
Más allá de la asistencia al Estadio Centenario, donde se espera una multitud de hinchas de Estudiantes con entradas agotadas, la Conmebol dispuso un Fan Fest en la zona del Parque Rodó de Montevideo. Este espacio, con capacidad para 10.000 personas, permitirá a los simpatizantes seguir el encuentro a través de pantallas gigantes y vivir la previa y el post-partido junto a otros fanáticos.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Movilización histórica: Miles de hinchas de Estudiantes de La Plata viajaron a Montevideo para la final de la Copa Libertadores.
- Apoyo institucional: La dirigencia cubrió el 70% del costo de 120 micros para los simpatizantes.
- Expectativa total: Se esperan 35.000 personas entre el estadio y el Fan Fest en la previa de la final.