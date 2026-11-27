El impacto de Estudiantes de La Plata en el ranking Conmebol

La potencial consagración de Estudiantes en la Copa Libertadores no solo le aseguraría un lugar en el Mundial de Clubes, sino que también ampliaría su ventaja sobre Racing, su perseguidor argentino más cercano en el ranking con 35 puntos. La Academia, sin participación en la Libertadores 2027, enfrentará mayores desafíos para acortar distancias.

Este escenario presenta una oportunidad para Ecuador, ya que Liga de Quito (61 puntos) e Independiente del Valle (39 puntos) podrían asegurar sus cupos por ranking ante un posible dominio brasileño en títulos continentales hasta 2028. Detrás de Estudiantes, otros clubes argentinos como Independiente Rivadavia, Platense, Vélez y River no cuentan con una ventaja suficiente y necesitarán resultados contundentes para figurar entre los clasificados.

Panorama de los clubes argentinos y Palmeiras

La situación para la mayoría de los clubes argentinos en la clasificación para el Mundial de Clubes se torna compleja. Más allá de Estudiantes, Racing, Independiente Rivadavia, Platense, Vélez y River se encuentran en una posición expectante pero sin garantías de clasificación directa.

Foto: Cristian Lozano / Diario UNO.

Boca, en tanto, figura rezagado en la tabla, mientras que Rosario Central, Central Córdoba, Lanús y Talleres también necesitarán sumar puntos significativamente para mejorar sus opciones.

El ranking de Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

1) Flamengo (Brasil) 86 Clasificado (Campeón Libertadores 2025)

2) Palmeiras (Brasil) 85 En zona de clasificación por ranking / Finalista 2026

3) Estudiantes de La Plata 62 En zona de clasificación / Finalista 2026

4) Liga de Quito (Ecuador) 61 En zona de clasificación por ranking

5) Independiente del Valle (Ecuador) 40 En pelea por cupo

6 Racing 35 Sin puntos en 2026

7) Cerro Porteño (Paraguay) 34

8) Fluminense (Brasil) 28

9) Peñarol (Uruguay) 26

10) Corinthians (Brasil) 25

11) San Pablo (Brasil) 25

12) Independiente Rivadavia 24

13) Platense 24

14) Vélez Sarsfield 24 Sin puntos en 2026

15) River Plate 23 Jugando Sudamericana en 2026 (sin sumar)

Otros argentinos

19) Rosario Central 20 Clasificado a Libertadores 2027

31) Central Córdoba 14

34) Lanús 12

37) Boca Juniors 10 Clasificado a Libertadores 2027

46) Talleres (Argentina) 7