La tercera instancia de inscripción para ingresar a primer año de la secundaria en Mendoza finalizó este viernes. Las familias que todavía no consiguieron banco para sus hijos tendrán una nueva oportunidad a partir del lunes 30 de noviembre, cuando comience la cuarta etapa del proceso de asignación de vacantes para el ciclo lectivo 2027.
Cerró la tercera etapa de inscripción a la secundaria, ¿qué hacer si los alumnos aún no tienen banco?
La etapa 4 comienza el lunes 30 y se extiende hasta el 2 de diciembre. La DGE asignará vacantes a los estudiantes que todavía no tienen escuela
En esta última instancia, la Dirección General de Escuelas (DGE) centraliza los pedidos a través de las direcciones de línea correspondientes a cada modalidad educativa. El plazo para presentar las solicitudes se extiende hasta el miércoles 2 de diciembre a las 18.
Cómo inscribirse en la cuarta instancia y a qué correo enviar el pedido
Los estudiantes que, una vez finalizada la tercera instancia, continúen sin banco asignado deberán realizar el trámite por correo electrónico, según la modalidad de escuela a la que buscan ingresar.
Los canales habilitados son los siguientes:
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Secundarias orientadas: [email protected]
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Escuelas técnicas: [email protected]
Las solicitudes serán atendidas por las direcciones de línea de Educación Secundaria Orientada y Educación Técnica y Trabajo, que intervendrán en la asignación de los bancos disponibles.
El plazo para enviar los pedidos comienza el lunes 30 de noviembre y termina el miércoles 2 de diciembre a las 18. Por eso, las familias que todavía no tengan una vacante asignada deberán prestar atención a estas fechas y utilizar el correo correspondiente a la modalidad elegida.
En el caso de las escuelas privadas, interviene la Dirección de Educación Privada.
Cuántos estudiantes no tienen un banco asignado
Al comenzar la tercera etapa, alrededor de 1.969 estudiantes permanecían sin vacante asignada. Ese grupo llegó a las sedes de las supervisiones escolares entre el 24 y el 27 de noviembre para buscar una alternativa entre los bancos disponibles.
La instancia presencial permitió revisar las situaciones de las familias junto con los supervisores, de acuerdo con las vacantes existentes en cada establecimiento y modalidad. La DGE explicó que, en muchos casos, los alumnos no habían conseguido banco porque sus familias habían seleccionado una sola escuela como opción y ya no quedaban lugares disponibles en esa institución.
Como la tercera instancia finalizó este viernes, todavía no hay un balance oficial sobre cuántos estudiantes consiguieron vacante y cuántos deberán continuar el trámite durante la cuarta etapa.
Cómo fue el cronograma de inscripción para el ciclo 2027
El proceso de ingreso a primer año de la secundaria comenzó en octubre y contempló cuatro instancias de asignación.
La primera instancia se desarrolló durante octubre y contempló las prioridades establecidas por la DGE:
- Estudiantes con discapacidad certificada.
- Hermanos de alumnos que ya concurren a la escuela elegida.
- Hijos de docentes y no docentes.
- Estudiantes por cercanía y escuela de origen
- Abanderados, abanderadas y escoltas.
La segunda instancia se realizó a comienzo de noviembre, cuando las familias seleccionaron las escuelas de preferencia y se efectuó la asignación informática de vacantes. Quienes no consiguieron banco pasaron a la tercera instancia, que se desarrolló de manera presencial en las sedes de supervisión escolar entre el 24 y el 27 de noviembre. Con el cierre de esa etapa, el lunes 30 comienza la cuarta y última instancia, destinada a los estudiantes que todavía no tengan una vacante asignada.
En pocas palabras
- Inscripción a secundaria: La cuarta etapa de inscripción para quienes no obtuvieron banco comienza el lunes 30 de noviembre y cierra el 2 de diciembre.
- Canales de contacto: Los estudiantes sin vacante deberán enviar su solicitud por correo electrónico a [email protected] (secundarias orientadas) o [email protected] (técnicas).
- Sin banco asignado: Al finalizar la tercera etapa, alrededor de 1.969 estudiantes aún no tenían vacante, muchos por haber seleccionado una sola opción de escuela.