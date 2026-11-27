Los canales habilitados son los siguientes:

Las solicitudes serán atendidas por las direcciones de línea de Educación Secundaria Orientada y Educación Técnica y Trabajo, que intervendrán en la asignación de los bancos disponibles.

El plazo para enviar los pedidos comienza el lunes 30 de noviembre y termina el miércoles 2 de diciembre a las 18. Por eso, las familias que todavía no tengan una vacante asignada deberán prestar atención a estas fechas y utilizar el correo correspondiente a la modalidad elegida.

En el caso de las escuelas privadas, interviene la Dirección de Educación Privada.

Cuántos estudiantes no tienen un banco asignado

Al comenzar la tercera etapa, alrededor de 1.969 estudiantes permanecían sin vacante asignada. Ese grupo llegó a las sedes de las supervisiones escolares entre el 24 y el 27 de noviembre para buscar una alternativa entre los bancos disponibles.

La instancia presencial permitió revisar las situaciones de las familias junto con los supervisores, de acuerdo con las vacantes existentes en cada establecimiento y modalidad. La DGE explicó que, en muchos casos, los alumnos no habían conseguido banco porque sus familias habían seleccionado una sola escuela como opción y ya no quedaban lugares disponibles en esa institución.

Como la tercera instancia finalizó este viernes, todavía no hay un balance oficial sobre cuántos estudiantes consiguieron vacante y cuántos deberán continuar el trámite durante la cuarta etapa.

Cómo fue el cronograma de inscripción para el ciclo 2027

El proceso de ingreso a primer año de la secundaria comenzó en octubre y contempló cuatro instancias de asignación.

La primera instancia se desarrolló durante octubre y contempló las prioridades establecidas por la DGE:

Estudiantes con discapacidad certificada.

Hermanos de alumnos que ya concurren a la escuela elegida.

Hijos de docentes y no docentes.

Estudiantes por cercanía y escuela de origen

Abanderados, abanderadas y escoltas.

La segunda instancia se realizó a comienzo de noviembre, cuando las familias seleccionaron las escuelas de preferencia y se efectuó la asignación informática de vacantes. Quienes no consiguieron banco pasaron a la tercera instancia, que se desarrolló de manera presencial en las sedes de supervisión escolar entre el 24 y el 27 de noviembre. Con el cierre de esa etapa, el lunes 30 comienza la cuarta y última instancia, destinada a los estudiantes que todavía no tengan una vacante asignada.