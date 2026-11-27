"Que sepan de donde salí, muchos a mí, tanto en Inglaterra, Italia o donde fui, me llamaban Apache. No me llamaban ni Carlitos, ni Tévez ni nada. Siempre me llamaron Apache", contó el ex delantero de Boca, Manchester United y Juventus, al manifestar su deseo de llevar a sus invitados a conocer el barrio donde él creció y surgió el reconocido apodo.

"También vamos a hacerles cosas argentinas: tomar mate, tomar vino, comer un asado a la estaca. Porque muchos no conocen Argentina, no saben de que se trata. Es para que sepan un poco de cultura". Se trata de un gesto de Tévez para con la cultura argentina y sus invitados de talla internacional como Río Ferdinand o Gianluigi Buffon.

"Es algo que a mí me entusiasma muchísimo porque vienen muchas figuras y quiero que se vayan de Argentina con esa sensación hermosa", aseguró orgulloso de traerlos a su tierra. Por último, Carlos Tévez contó que algunos aprovecharán para conocer otros destinos del país: “Muchos se van a Mendoza o al Sur, otros pasarán Navidad acá, eso es hermoso".

Los invitados que irán a la despedida de Tévez

Carlos Tévez realizará su partido despedida el 20 de diciembre en La Bombonera, con invitados de lujo a raíz de la extensa y buena carrera que hizo en el fútbol sudamericano y europeo.

Recientemente, Lionel Messi confirmó su presencia en el encuentro, en lo que será su vuelta al país después del último partido con la Selección argentina ante Benín, el pasado 6 de octubre.

Además, estarán Sergio Kun Agüero, Martín Palermo, Rolando Schiavi, Franco Colapinto, Juan Martín del Potro, Río Ferdinand y Gianluigi Buffon. Asimismo, también podrían confirmar la presencia de Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Edwin Van der Saar, entre otros.