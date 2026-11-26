Durante la jornada de este jueves se supo que la Liga Profesional tomó la decisión de adelantar para las 20.30 el duelo que estaba programado en un inicio para las 22 del próximo domingo.

Boca y Gimnasia, con nuevo horario

Para el equipo dirigido por Arruabarrena, jugar una hora y media antes significa evitar terminar tan tarde su compromiso en La Bombonera. Aunque el tiempo de descanso entre partidos no tendrá una diferencia sustancial, el cambio otorga un margen extra en la previa de un calendario exigente.