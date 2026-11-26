El plantel afrontará días decisivos, ya que el miércoles 2 de diciembre disputará la final de la Copa Argentina frente a Platense en Santiago del Estero. Además, la reprogramación representa un alivio directo para los simpatizantes que irán al estadio o verán el partido desde sus casas, teniendo en cuenta que el lunes siguiente es un día laborable.
El equipo que logre imponerse en esta llave clasificará a las semifinales del Clausura. Allí se verán las caras con el ganador del mano a mano que protagonizarán, ese mismo día a las 17, Rosario Central y Barracas Central.
Así se jugarán los cuartos de final del torneo Clausura
Sábado 28 de noviembre
- Vélez vs. Independiente: 20hs en el estadio José Amalfitani.
- Instituto vs. River: 22hs en el Monumental Presidente Perón.
Domingo 29 de noviembre
- Rosario Central vs. Barracas Central: 17hs en el Gigante de Arroyito.
- Boca vs. Gimnasia: 20.30hs en La Bombonera.