Pipo, palabra autorizada a la hora de analizar el presente del azulgrana, expuso los motivos de su malestar y cuestionó los plazos que le habían prometido antes de su salida. Según explicó sobre su ciclo en el club, le aseguraron que iba a tener el equipo en la sexta o séptima fecha, pero en la octava lo echaron.

Las frases de Gorosito y el duro presente de San Lorenzo

En su entrevista radial, Pipo no se guardó nada al detallar cómo vivió su paso por la institución y lo que encontró puertas adentro: “Los dirigentes de San Lorenzo no entienden nada. Me dijeron que iba a tener el equipo en la sexta, séptima fecha. Y en la octava me echaron”.