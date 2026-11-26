Al describir el clima interno en el club y la situación dentro del plantel profesional, Gorosito fue igual de crudo con sus definiciones: “En la nave de San Lorenzo se percibe la mala onda. En San Lorenzo está todo mal, son todos kioscos”. Sobre esto, añadió: “Hay jugadores que cobraban y no iban nunca a entrenar”.
En cuanto al aspecto económico de su desvinculación del Azulgrana, aclaró que no quedaron cuentas pendientes con la dirigencia: “Los dirigentes me pagaron lo que estaba firmado y me fui”.
Para cerrar sus explosivas declaraciones, Gorosito dejó una reflexión sobre el futuro institucional y respaldó al actual técnico: “Si no hay una unión es imposible que San Lorenzo salga de este quilombo. Me alegra que esté Insua porque defiende al club”.