"Pedir disculpas a los hinchas fiorentinos. Este equipo va a salir adelante, estamos todos juntos más que nunca", escribió el mediocampista ofensivo que volvió a ser citado por Lionel Scaloni en la Selección argentina.

Las disculpas de Mastantuono.

El gesto del futbolista argentino adquirió una relevancia especial en Florencia, ya que se produjo en medio de una profunda crisis futbolística que incluso ya provocó un cambio de timón en el banco de suplentes durante el actual semestre, luego de que la dirigencia resolviera la destitución del entrenador campeón del mundo Fabio Grosso.

Franco Mastantuono volvíó a la Selección argentina por su gran presente.

Los números de Mastantuono en Fiorentina frente al crítico presente en la Serie A

En el plano individual, la adaptación del juvenil argentino al exigente fútbol italiano viene siendo uno de los pocos puntos rescatables de la campaña. En lo que va de la temporada, Mastantuono suma 4 goles en 14 partidos disputados y se consolidó como una pieza habitual en la estructura ofensiva del equipo violeta.

Sin embargo, su buena producción personal contrasta de lleno con la fragilidad colectiva de Fiorentina, que acumula resultados adversos y necesita sumar con urgencia en las próximas jornadas para alejarse de los puestos de peligro en la Serie A.

Su gran presente provocó que tres equipos de la serie italiana estén pendientes de sus próximos pasos: Milan, Napoli y Roma.