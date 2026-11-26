Cómo cuidar un cactus en invierno.

Otro detalle importante es girar la maceta cada dos semanas para que todas las partes del cactus reciban iluminación de manera equilibrada. Cuando la luz es insuficiente, algunas variedades desarrollan tallos alargados, débiles y con formas irregulares.

Los cactus tropicales, como el cactus de Navidad (Schlumbergera), necesitan condiciones diferentes: prefieren luz abundante pero indirecta y no toleran la exposición prolongada al sol intenso.

Cómo regar los cactus de interior durante los meses fríos

El riego es uno de los cuidados que más tenés que modificar durante el invierno. La mayoría de los cactus desérticos reduce su actividad y consume menos agua, por lo que mantener el sustrato constantemente húmedo puede provocar pudrición de las raíces.

La frecuencia depende de la temperatura, la iluminación y el tamaño de la maceta. Antes de agregar agua, comprobá que la tierra esté completamente seca. Si la planta permanece en una habitación fresca, necesitará menos riego que otra ubicada en un ambiente cálido y calefaccionado.

El riego en un cactus es clave para no dañar al ejemplar.

Para evitar errores, seguí estas recomendaciones:

Cerca de una ventana luminosa: regá únicamente cuando el sustrato esté seco

En ambientes frescos: reducí considerablemente el riego y evitá mantener humedad acumulada

En habitaciones calefaccionadas: revisá la tierra con mayor frecuencia, porque puede secarse más rápido

En cualquier ubicación: utilizá macetas con agujeros de drenaje y retirale el agua sobrante del plato

En sintonía, los expertos de Royal Horticultural Society y Clemson Cooperative Extension coinciden en recomendar un descanso invernal con riego mínimo para los cactus desérticos. La excepción son las variedades tropicales, que requieren cuidados de jardinería diferentes.