Durante el invierno, los cactus que tenemos dentro de casa necesitan algunos cambios en su rutina de cuidados de jardinería para mantenerse saludables y evitar problemas en sus raíces. Aunque son plantas resistentes y están adaptadas a sobrevivir con poca agua, la reducción de las horas de luz y las bajas temperaturas modifican sus necesidades.
Cactus en interior durante el invierno: luz y riego según la ubicación
Quien cuente con un cactus en casa, deberá saber cómo cuidarlo para que la planta crezca fuerte y saludable
Dónde ubicar los cactus en invierno según la luz natural
La mejor ubicación para un cactus de clima desértico es cerca de una ventana que reciba varias horas de luz natural. Las orientaciones norte y este pueden ofrecer buenas condiciones, aunque también podés aprovechar una ventana orientada al oeste si recibe suficiente iluminación. En cambio, los rincones oscuros y los espacios alejados de las ventanas no son recomendables.
Es fundamental evitar que el ejemplar entre en contacto con un vidrio demasiado frío durante la noche. También mantené la planta alejada de los calefactores, estufas y las corrientes de aire.
Otro detalle importante es girar la maceta cada dos semanas para que todas las partes del cactus reciban iluminación de manera equilibrada. Cuando la luz es insuficiente, algunas variedades desarrollan tallos alargados, débiles y con formas irregulares.
Los cactus tropicales, como el cactus de Navidad (Schlumbergera), necesitan condiciones diferentes: prefieren luz abundante pero indirecta y no toleran la exposición prolongada al sol intenso.
Cómo regar los cactus de interior durante los meses fríos
El riego es uno de los cuidados que más tenés que modificar durante el invierno. La mayoría de los cactus desérticos reduce su actividad y consume menos agua, por lo que mantener el sustrato constantemente húmedo puede provocar pudrición de las raíces.
La frecuencia depende de la temperatura, la iluminación y el tamaño de la maceta. Antes de agregar agua, comprobá que la tierra esté completamente seca. Si la planta permanece en una habitación fresca, necesitará menos riego que otra ubicada en un ambiente cálido y calefaccionado.
Para evitar errores, seguí estas recomendaciones:
- Cerca de una ventana luminosa: regá únicamente cuando el sustrato esté seco
- En ambientes frescos: reducí considerablemente el riego y evitá mantener humedad acumulada
- En habitaciones calefaccionadas: revisá la tierra con mayor frecuencia, porque puede secarse más rápido
- En cualquier ubicación: utilizá macetas con agujeros de drenaje y retirale el agua sobrante del plato
En sintonía, los expertos de Royal Horticultural Society y Clemson Cooperative Extension coinciden en recomendar un descanso invernal con riego mínimo para los cactus desérticos. La excepción son las variedades tropicales, que requieren cuidados de jardinería diferentes.