Su futuro en Independiente Rivadavia

En otro apartado, José Florentín se refirió a su futuro en el club y dejó la puerta abierta a una posible salida pese a tener contrato con Independiente Rivadavia por un año más. "Tengo contrato con el club pero uno también, por el gran año colectivo y personal, tiene que ver qué pasa. Estoy acá, mi familia está cómoda pero siempre uno también busca mirar y volar", expresó el futbolista paraguayo pero agregó: "Pero estamos bien, tenemos la Copa Libertadores el otro año así que hay que seguir".

Sobre el equipo, que probablemente sufra un recambio de cara a la temporada que viene, Florentín reflexionó: "El grupo en sí hizo muy buen torneo y seguramente, cuando hacés un torneo así, todos te vienen a buscar. Si nos quedamos, hay que ver para buscar lo mejor. Si nos quedamos o nos vamos, hay que ver para reforzarnos. Pero en sí, cerramos un año de muy buena manera".