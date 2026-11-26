Cuando se conoció acerca de la venta y el consumo de carne de paloma

La carne de paloma empezó a generar curiosidad en Argentina después de que un comercio de Misiones incorporara este producto a sus heladeras. El precio y la particularidad de la propuesta despertaron repercusiones en las redes sociales, donde la novedad también quedó asociada a la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para comprar alimentos.

El producto se vende en el autoservicio Guadalupe, cuyo propietario, Martín Alcaraz, contó en una entrevista con radio Nihuil que la iniciativa surgió casi por casualidad. El comerciante explicó que importa la mercadería desde Brasil y que las palomas que comercializa son ejemplares de criadero, destinados originalmente a la exportación.

Según las explicaciones que el comerciante misionero dio a Radio Nihuil, la carne de paloma es mucho más firme que otro tipo de producto y se puede usar para sopas, guisos y estofados. Imagen ilustrativa

Cuánto cuesta la carne de paloma y cómo se prepara

Según explicó Alcaraz, el producto se comercializa en paquetes de dos ejemplares y el precio ronda los $1.500 por kilo. El comercio ofrece 2 paquetes, que suman aproximadamente 3 kilos, por $5.000.

El propietario aclaró que no se trata de las palomas que habitualmente se encuentran en plazas y espacios públicos. Son ejemplares de una variedad denominada King Blanca, criados específicamente para consumo humano en establecimientos de Brasil.

La explicación del comerciante es que estas aves se desarrollan rápidamente y pueden alcanzar los 800 grs. Sin embargo, cuando superan los 300 grs, dejan de ser aceptadas por determinados compradores europeos, debido a que su carne adquiere una consistencia más firme. Esa mercadería encuentra entonces otro destino comercial y llega a negocios de Argentina.

En cuanto a su preparación, Alcaraz describió una carne oscura, magra y de textura firme, que necesita una cocción prolongada. Por esa característica, no resulta apropiada para la parrilla, sino que se recomienda para guisos, sopas, estofados y preparaciones de olla.

El comerciante también contó que al principio le costaba venderla porque debía explicarles a los clientes de qué producto se trataba. Sin embargo, después de que la historia se viralizara, la demanda creció considerablemente.

Carne de burro y paloma en lugar de carne de vaca y pollo

La novedad de reemplazar la carne de pollo por la de paloma, trajo a colación lo que sucedió hace algunos meses con la carne de burro, en alternativa a la carne de vaca. La propuesta que también generó repercusiones y abrió discusiones sobre los hábitos de consumo, los precios de los alimentos y la situación económica.

En el caso de Misiones, Alcaraz reconoció que la caída de las ventas golpeó fuerte a su negocio. Según relató, su comercio perdió alrededor del 50% de su facturación y debió buscar alternativas para mantener la actividad y ofrecer productos más económicos a sus clientes.

La carne de paloma no es la única mercadería poco habitual que incorporó. También importa desde Brasil alimentos preparados enlatados, como albóndigas, mondongo y cazuela de mondongo, que se venden a unos $3.000 por lata.

El comerciante aseguró que la intención no fue hacer una declaración política con la venta de este producto, sino encontrar opciones comerciales en un escenario de menor consumo. Sin embargo, la aparición de una carne poco frecuente en las góndolas volvió a poner sobre la mesa una discusión que excede la curiosidad gastronómica: cuánto cuesta alimentarse y qué alternativas buscan los consumidores cuando el presupuesto no alcanza.