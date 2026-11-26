Antes de decidir qué llevar, conviene tener en cuenta qué significa esa cobertura en cualquier corte de carne. Lejos de ser un simple descarte, cumple dos funciones centrales en la cocina.

La grasa amarilla y blanca de la carne puede ser la que indique que elemento de cocina tienes que usar.

Qué significa que la grasa de la carne sea amarilla o blanca

La diferencia de color depende casi exclusivamente de la dieta que recibió el animal en el campo o en el establecimiento de engorde: