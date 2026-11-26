Cada vez que llega el momento de preparar una comida casera, surge una duda habitual frente a la vitrina de la carnicería: elegir un corte con grasa blanca impecable o llevar otro con un tono amarillo intenso. Durante años circuló la idea de que la coloración amarillenta indicaba un producto viejo o en mal estado, aunque la explicación real responde al sistema de crianza del ganado y no al tiempo que lleva la pieza en la cámara.
Antes de decidir qué llevar, conviene tener en cuenta qué significa esa cobertura en cualquier corte de carne. Lejos de ser un simple descarte, cumple dos funciones centrales en la cocina.
Qué significa que la grasa de la carne sea amarilla o blanca
La diferencia de color depende casi exclusivamente de la dieta que recibió el animal en el campo o en el establecimiento de engorde:
- Grasa amarilla: proviene de animales criados a campo abierto y alimentados con pasturas naturales. El pasto fresco contiene betacarotenos, pigmentos naturales ricos en vitamina A que el organismo incorpora en su tejido adiposo. Ese origen se traduce en un sabor más profundo, rústico e intenso, además de una mayor presencia de ácidos grasos como el Omega-3.
- Grasa blanca: corresponde a ganado alimentado a base de granos o en sistemas de corral (feedlot). Como los cereales prácticamente no aportan betacarotenos, el tejido mantiene un color blanco uniforme. Al tacto suele resultar más suave y se funde con mayor rapidez al tomar contacto con el calor, lo que favorece una sensación de terneza inmediata.
Un punto clave para evitar confusiones al comprar es que el color amarillo por sí solo no indica descomposición. Para comprobar que un corte esté apto para el consumo hay que verificar que tenga un color rojo brillante, consistencia firme, superficie seca —sin película pegajosa— y un aroma fresco, libre de notas agrias o amoniacales.
Cuál conviene elegir según el método de cocción
No existe una opción superior en todos los casos: la elección ideal varía según el plato y el tipo de calor que se utilice en la cocina.
- Para la parrilla: en cortes clásicos como la tira de asado, el vacío o la entraña, la grasa amarilla destaca cuando se busca un sabor a campo marcado y con carácter. En cambio, quienes priorizan una textura sumamente tierna desde el primer bocado suelen inclinarse por cortes de feedlot con cobertura blanca.
- Para el horno o la olla: en preparaciones largas o húmedas, la grasa blanca tiende a integrarse con mayor facilidad en los jugos de cocción sin dejar una sensación pesada en el paladar.
- Para carne picada: al preparar empanadas o hamburguesas caseras, combinar cortes magros con una proporción de carne de pastura permite equilibrar jugosidad y sabor tradicional.
En pocas palabras
- Diferencia de color: La grasa amarilla o blanca en la carne se debe a la dieta del animal y no a su frescura.
- Grasa amarilla: Proviene de animales alimentados a pastura natural, con betacarotenos, lo que le da un sabor más intenso.
- Grasa blanca: Corresponde a ganado alimentado a granos o en corral, resultando en una textura más suave y tierna al cocinarse.