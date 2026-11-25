Leandro Paredes, de penal, y Miguel Merentiel marcaron los goles y luego, consumada la victoria, apareció la Copa Sudamericana obtenida en Barranquilla para celebrar con la gente.

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El título internacional se sumó al de la tabla anual y los xeneizes siguen en carrera por otras 3 vueltas olímpicas en el cierre del año: la Copa Argentina, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.