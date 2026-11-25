Boca derrotó como local por 2 a 0 a Independiente Rivadavia, en La Bombonera, avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura y está un paso más cerca de cerrar el 2026 con 5 títulos.
Boca derrotó como local a Independiente Rivadavia, en La Bombonera, avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura y está más cerca de cerrar el 2026 con 5 títulos.
Boca derrotó como local por 2 a 0 a Independiente Rivadavia, en La Bombonera, avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura y está un paso más cerca de cerrar el 2026 con 5 títulos.
Leandro Paredes, de penal, y Miguel Merentiel marcaron los goles y luego, consumada la victoria, apareció la Copa Sudamericana obtenida en Barranquilla para celebrar con la gente.
El título internacional se sumó al de la tabla anual y los xeneizes siguen en carrera por otras 3 vueltas olímpicas en el cierre del año: la Copa Argentina, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.
Boca ganó consecutivamente el título de Campeón de Liga por ser el mejor de la tabla anual, también la Copa Sudamericana y aún puede sumar otros 3 títulos en el cierre del 2026.
El xeneize jugará la final de la Copa Argentina ante Platense, antes recibirá a Gimnasia La Plata en los playoffs del Clausura y en caso de ganar dicha competencia jugaría la final del Trofeo de Campeones ante Belgrano de Córdoba, campeón del Apertura.
* Aún debe clasificarse para disputar esa instancia