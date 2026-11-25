La Selección argentina igualó 3 a 3 con Dinamarca, resultado que le alcanzó para clasificarse segundo en el Grupo C y avanzar a los 16avos de final del Mundial Sub 17 que se juega en Qatar.
La Selección argentina igualó con Dinamarca, resultado que le alcanzó para clasificarse segundo en el Grupo C y avanzar a los 16avos de final del Mundial Sub 17.
La Selección argentina igualó 3 a 3 con Dinamarca, resultado que le alcanzó para clasificarse segundo en el Grupo C y avanzar a los 16avos de final del Mundial Sub 17 que se juega en Qatar.
Tras irse al descanso 0-2, Giovanni Baroni, Juan Cruz Policella y Alan Alcaráz anotaron los tantos del equipo dirigido por Diego Placente, todos en el segundo tiempo, y de esta manera Argentina sumó 4 puntos y quedó detrás de Australia (5) e igualado con Mozambique (4). Estos dos equipos igualaron este miércoles 2 a 2 y también pasaron de ronda.
"Les dije a los chicos en el entretiempo que un 0-2 parece lejano, pero que había que jugar tranquilos, porque al hacer un gol cambiaba todo. Por suerte lo hicieron muy bien. Se viene la parte más difícil del Mundial, pero estamos contentos por haber cumplido el primer objetivo", destacó Placente.
Además, Francia es otra de las selecciones que lograron los resultados necesarios para asegurar su lugar en la próxima fase del Mundial Sub 17 Qatar 2026. Egipto quedó segundo por detrás de Grecia en el Grupo A y avanzó de fase, en tanto que Uganda se sumó a la República de Corea en el Grupo B para pasar a la siguiente ronda.
En tanto que Francia y Arabia Saudita sacaron adelante sus partidos del Grupo D y se unieron a Uruguay, que avanza como tercero con 6 puntos.
La fase de grupos se completará entre jueves 26 y viernes 27 y el lunes 30 y martes 1 de diciembre se disputarán los 16avos de final en los que la Selección argentina aún no tiene rival confirmado.