Además, Francia es otra de las selecciones que lograron los resultados necesarios para asegurar su lugar en la próxima fase del Mundial Sub 17 Qatar 2026. Egipto quedó segundo por detrás de Grecia en el Grupo A y avanzó de fase, en tanto que Uganda se sumó a la República de Corea en el Grupo B para pasar a la siguiente ronda.

En tanto que Francia y Arabia Saudita sacaron adelante sus partidos del Grupo D y se unieron a Uruguay, que avanza como tercero con 6 puntos.

Otros resultados de la jornada en el Mundial Sub 17 Qatar 2026

Grupo A: Grecia 4-1 Qatar y Panamá 1-4 Egipto

Grupo B: Ecuador 2-3 República de Corea y Uganda 6-0 Nueva Caledonia

Grupo D: Uruguay 0-3 Francia y Haití 1-2 Arabia Saudita

La fase de grupos se completará entre jueves 26 y viernes 27 y el lunes 30 y martes 1 de diciembre se disputarán los 16avos de final en los que la Selección argentina aún no tiene rival confirmado.