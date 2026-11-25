Frente a este escenario, Ricardo Caruso Lombardi optó por "felicitar" al conjunto mendocino y denunció que es "el elegido" para ascender al Torneo Federal A, al tiempo que sentenció que Sportivo Desamparados "está cocinado".

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"Pacífico es el equipo que va ascender y es el equipo que el año pasado le prometieron el ascenso y le fallaron porque tuvieron que quedar bien con otro equipo. Ahora a Pacífico no se lo saca nadie", manifestó el panelista.

Desamparados, gracias por participar. Desamparados, gracias por participar.

Caruso Lombardi realizó estas aseveraciones al poner en tela de juicio la honorabilidad de Andrés Merlos, árbitro de Primera División y actual presidente de la Liga Alvearense de Fútbol.

Pacífico va por el ascenso.

Pacífico de General Alvear celebró el empate que logró de visitante

Desamparados venía de eliminar a Defensores de Belgrano de Justo Daract con un contundente global de 7-1, mientras que Pacífico se había impuesto frente a Argentino por 7-4 en el acumulado, por lo que el cruce de ida en San Juan prometía, al menos, varios goles.

Sin embargo, esa expectativa no se cumplió en el campo de juego: igualaron 0-0 y la serie quedó abierta para definirse en el estadio Héctor Moncada. El empate cayó muy bien en la delegación mendocina, al punto que, tras el pitazo final, los futbolistas celebraron el resultado durante el regreso a la provincia.

La revancha se disputará el domingo 29 de noviembre en General Alvear.