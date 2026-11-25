La computadora prescindió por completo de los elementos que hoy parecen indispensables: no tuvo microprocesador, microcontrolador ni circuitos integrados modernos. Toda su lógica se resolvió con componentes discretos y funcionó bajo estas condiciones:

Operaciones lógicas: su unidad central realizó cinco tareas básicas (suma, generación de acarreo, NOT, incremento y XNOR).

su unidad central realizó cinco tareas básicas (suma, generación de acarreo, NOT, incremento y XNOR). Procesamiento: cada instrucción exigió seis pasos previos de búsqueda y un paso final de ejecución.

cada instrucción exigió seis pasos previos de búsqueda y un paso final de ejecución. Arranque en dos etapas: los tubos de vacío necesitaron entre 10 y 15 minutos para alcanzar la temperatura ideal; recién después hubo que reiniciar el sistema para que todos los componentes quedaran listos para operar.

Calor extremo y reparaciones con escalera

El uso de válvulas de vacío de los años 50 trajo varios desafíos prácticos. Además del enorme consumo eléctrico, los tubos levantaron tanta temperatura que terminaron calefaccionando toda la habitación mientras la computadora estuvo prendida.

La durabilidad también marcó una diferencia abismal frente a la tecnología moderna. Cada válvula tuvo una vida útil cercana a las 500 horas, por lo que varias fallaron con el uso y debieron ser reemplazadas. Como la estructura estaba colgada en la pared, cambiar un tubo quemado obligó muchas veces a subirse a una escalera para llegar hasta la placa afectada.

Un viaje virtual en dirigible impulsado por válvulas

Lejos de quedar como una simple pieza de exhibición, la Tube Computer MK3 demostró su capacidad al ejecutar un simulador del histórico dirigible británico R80. Gracias a este programa, cualquier usuario pudo pilotear un vuelo virtual entre las ciudades de Brighton y París.

Para manejar la nave, los controles se ubicaron sobre una imagen del puente de mando del dirigible y funcionaron mediante botones de membrana que enviaron señales directas de 5 voltios hacia la placa de entrada de la computadora.