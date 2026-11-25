Mientras cualquier dispositivo actual enciende en un par de segundos, una monumental computadora casera necesitó entre 10 y 15 minutos solo para entrar en calor. Ese fue el tiempo que le tomó arrancar a la Tube Computer MK3, un proyecto de retroinformática que funcionó gracias a 460 válvulas de vacío fabricadas en la época soviética, muchas de ellas durante la década de 1950.
Construyó una computadora con partes soviéticas de los años 50: funcionó, pero tardó 15 minutos en arrancar
Un aficionado autodidacta a la electrónica diseñó una computadora con componentes de la era soviética. La máquina midió casi dos metros de alto, no usó ningún circuito integrado actual y logró correr un simulador de vuelo en dirigible.
Detrás de esta proeza técnica estuvo Mike, un entusiasta autodidacta de la electrónica que ya había construido otros equipos similares en los últimos años. Con esta creación no buscó imitar una máquina histórica en particular, sino demostrar que era posible armar una computadora con arquitectura de 8 bits utilizando piezas de otra era tecnológica.
Cómo se armó esta computadora gigante sin chips modernos
El equipo quedó montado de forma vertical sobre una estructura de aluminio con un enorme panel de acrílico de 190 por 130 centímetros. En su interior, las 460 válvulas 6N3P de doble triodo se repartieron en 46 placas de circuito —con diez unidades en cada una—, conectadas entre sí mediante cinco placas posteriores y diodos de germanio.
La computadora prescindió por completo de los elementos que hoy parecen indispensables: no tuvo microprocesador, microcontrolador ni circuitos integrados modernos. Toda su lógica se resolvió con componentes discretos y funcionó bajo estas condiciones:
- Operaciones lógicas: su unidad central realizó cinco tareas básicas (suma, generación de acarreo, NOT, incremento y XNOR).
- Procesamiento: cada instrucción exigió seis pasos previos de búsqueda y un paso final de ejecución.
- Arranque en dos etapas: los tubos de vacío necesitaron entre 10 y 15 minutos para alcanzar la temperatura ideal; recién después hubo que reiniciar el sistema para que todos los componentes quedaran listos para operar.
Calor extremo y reparaciones con escalera
El uso de válvulas de vacío de los años 50 trajo varios desafíos prácticos. Además del enorme consumo eléctrico, los tubos levantaron tanta temperatura que terminaron calefaccionando toda la habitación mientras la computadora estuvo prendida.
La durabilidad también marcó una diferencia abismal frente a la tecnología moderna. Cada válvula tuvo una vida útil cercana a las 500 horas, por lo que varias fallaron con el uso y debieron ser reemplazadas. Como la estructura estaba colgada en la pared, cambiar un tubo quemado obligó muchas veces a subirse a una escalera para llegar hasta la placa afectada.
Un viaje virtual en dirigible impulsado por válvulas
Lejos de quedar como una simple pieza de exhibición, la Tube Computer MK3 demostró su capacidad al ejecutar un simulador del histórico dirigible británico R80. Gracias a este programa, cualquier usuario pudo pilotear un vuelo virtual entre las ciudades de Brighton y París.
Para manejar la nave, los controles se ubicaron sobre una imagen del puente de mando del dirigible y funcionaron mediante botones de membrana que enviaron señales directas de 5 voltios hacia la placa de entrada de la computadora.
En pocas palabras
- Computadora soviética: Un aficionado construyó una máquina de casi 2 metros con 460 válvulas de vacío de los años 50.
- Funcionamiento retro: La computadora tardaba entre 10 y 15 minutos en arrancar y generaba mucho calor.
- Capacidad demostrada: La máquina logró ejecutar un simulador de vuelo de dirigible sin usar circuitos integrados modernos.