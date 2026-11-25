Una de sus principales características de este tren es su capacidad para alcanzar los 453 km/h durante los ensayos. Además, cuando dos prototipos se cruzaron en sentidos opuestos, registraron una velocidad relativa de 896 km/h, una cifra que muestra las exigencias técnicas de circular a semejante velocidad. Sin embargo, su velocidad prevista para transportar pasajeros será de 400 km/h.

Tecnología para viajar más rápido y con seguridad

Para conseguirlo, el tren incorpora importantes modificaciones aerodinámicas. Su morro mide 15 metros, es decir, es más largo que el de los modelos anteriores, y su carrocería es más baja para reducir la resistencia del aire.

También cuenta con una estructura más ligera, con aproximadamente 50 toneladas menos de peso que los trenes de referencia de la generación anterior. En conjunto, estas mejoras permiten reducir la resistencia al avance alrededor de un 22 %.

La aceleración también es uno de sus puntos destacados. Puede pasar de estar detenido a alcanzar los 350 km/h en apenas cuatro minutos y cuarenta segundos, cien segundos menos que el modelo CR400.

El tren está equipado con más de 4.000 sensores que supervisan en tiempo real componentes como los ejes, la temperatura, la presión y los sistemas eléctricos. Además, detenerlo desde los 400 km/h requiere menos de 6,5 kilómetros de recorrido y unos 112 segundos. Para conseguirlo, China desarrolló componentes de frenado de alta precisión, con tolerancias de mecanizado de apenas 0,005 milímetros.