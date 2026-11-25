La Municipalidad de Maipú informó que los días 3 y 4 de diciembre se realizarán las inscripciones para quienes deseen acceder a los natatorios municipales durante la próxima temporada de verano. El trámite se realizará de manera presencial, de 8 a 13 horas, y estará destinado a vecinos que acrediten domicilio en el departamento y presenten la documentación requerida.
Las inscripciones podrán efectuarse en distintos puntos habilitados según el natatorio elegido, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias maipucinas a los espacios recreativos durante los meses de mayor temperatura.
Maipú prepara una nueva temporada de verano en sus natatorios
Los interesados podrán inscribirse en las siguientes sedes:
- Polideportivo Eva Perón: inscripción en el mismo polideportivo.
- Polideportivo San Roque: inscripción en la delegación correspondiente.
- Polideportivo Lucila Bombal: inscripción en la delegación.
- Natatorio Espacio Ruta 31: inscripción presencial en el lugar. Este espacio funcionará los viernes, sábados y domingos.
La propuesta forma parte de las actividades recreativas impulsadas por la Municipalidad de Maipú para la temporada estival, ofreciendo espacios destinados al encuentro, el esparcimiento y la práctica de actividades acuáticas.
Documentación y valores para la temporada
Para concretar la inscripción será necesario presentar:
- Fotocopia del DNI.
- Revisación médica con apto para pileta.
- Certificado apto para pileta.
- Una fotografía carnet de 3 x 3 centímetros.
- Recibo de pago que acredite residencia en Maipú.
- Lapicera para completar la documentación.
En cuanto a los valores establecidos para toda la temporada, se fijaron las siguientes categorías:
- Grupo familiar (dos adultos y dos menores): $400.000.
- Grupo familiar residente en Maipú (dos adultos y dos menores): $300.000.
- Niños de 6 a 13 años: $200.000 por temporada.
- Mayores de 13 años: $150.000 por temporada.
Con esta propuesta, Maipú se prepara para una nueva temporada de verano, ofreciendo sus natatorios como espacios de encuentro, recreación y disfrute para vecinos y familias del departamento.
En pocas palabras
- Inscripciones verano: la Municipalidad de Maipú abre la inscripción a sus natatorios los días 3 y 4 de diciembre.
- Trámite presencial: se realiza de 8 a 13 en sedes habilitadas, presentando DNI, revisación médica y certificado apto.
- Valores de temporada: los precios varían según grupo familiar o individual, con tarifas diferenciadas para residentes.