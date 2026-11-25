Polideportivo Eva Perón: inscripción en el mismo polideportivo.

inscripción en el mismo polideportivo. Polideportivo San Roque: inscripción en la delegación correspondiente.

inscripción en la delegación correspondiente. Polideportivo Lucila Bombal: inscripción en la delegación.

inscripción en la delegación. Natatorio Espacio Ruta 31: inscripción presencial en el lugar. Este espacio funcionará los viernes, sábados y domingos.

La propuesta forma parte de las actividades recreativas impulsadas por la Municipalidad de Maipú para la temporada estival, ofreciendo espacios destinados al encuentro, el esparcimiento y la práctica de actividades acuáticas.

Documentación y valores para la temporada

Para concretar la inscripción será necesario presentar:

Fotocopia del DNI.

Revisación médica con apto para pileta.

Certificado apto para pileta.

Una fotografía carnet de 3 x 3 centímetros.

Recibo de pago que acredite residencia en Maipú.

Lapicera para completar la documentación.

En cuanto a los valores establecidos para toda la temporada, se fijaron las siguientes categorías:

Grupo familiar (dos adultos y dos menores): $400.000.

Grupo familiar residente en Maipú (dos adultos y dos menores): $300.000.

Niños de 6 a 13 años: $200.000 por temporada.

Mayores de 13 años: $150.000 por temporada.

Con esta propuesta, Maipú se prepara para una nueva temporada de verano, ofreciendo sus natatorios como espacios de encuentro, recreación y disfrute para vecinos y familias del departamento.