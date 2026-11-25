Mercedes fue la única representante de Mendoza para el premio Abanderados

Mercedes fue la única representante de Mendoza entre los 8 finalistas de esta edición. Su postulación puso en primer plano una tarea que, hace años, busca que ninguna familia tenga que enfrentar sola las dificultades que aparecen cuando un chico recibe un diagnóstico de cáncer.

Pero para entender por qué existe Tras-Pasar hay que volver a Camila.

“Cami tenía 6 años cuando enfermó de cáncer. A partir de ahí, su vida cambió. Cambió escuela por hospital, y dejó de aprender matemáticas para aprender sobre medicación. Cambió jugar en la plaza por largas jornadas de quimios. Cambió peine y cepillo por gorritas para cubrir su hermosa pelada. Cambió llantos de capricho por valentía para enfrentar cada pinchazo”, recordó Mercedes en notas anteriores.

Desde 2010 Mercedes lleva a cabo un trabajo solidario e inmenso en Mendoza.

La enfermedad también le mostró algo que no podía pasar inadvertido. Camila había podido mirar al cáncer a los ojos, pero durante ese recorrido su mamá vio que muchos de los chicos que transitaban la misma situación no contaban con las mismas posibilidades. La desigualdad también formaba parte de esa experiencia.

“Ella había podido ver en muchos de sus amiguitos, que a la par de ella transitaban esta enfermedad, la desigualdad”, cuenta.

Por eso, cuando Camila ya no estuvo, aquella frase quedó como una responsabilidad para quienes seguían: hacer algo por los otros chicos y sus familias.

“En 2010 fundamos Tras-Pasar con el legado maravilloso de una niña de seis años que encontró en su tránsito por el cáncer lo más importante que cualquier ser humano debe aprender: ponerse en el lugar del otro”.

Desde entonces, la asociación trabaja para que las condiciones económicas, habitacionales o familiares no se conviertan en un obstáculo adicional durante un tratamiento oncológico. Su tarea no se limita a la atención médica: busca responder a las necesidades que aparecen alrededor de la enfermedad y que muchas veces resultan urgentes.

Una ayuda que va mucho más allá del hospital

Bajo la premisa de que “el cáncer no espera”, Tras-Pasar cuenta con un programa de asistencia para las necesidades más urgentes. Entre otras acciones, realiza refacciones y mejoras en las viviendas cuando la situación de una familia lo requiere, gestiona traslados dentro de la ciudad y desde otros departamentos de Mendoza, compra medicación de soporte y brinda asistencia alimentaria y nutricional.

También presta y dona insumos ortopédicos, como sillas de ruedas pediátricas y posturales, muletas y bastones. Son respuestas concretas a problemas cotidianos que pueden volverse enormes cuando una familia debe concentrar sus energías en acompañar a un hijo durante el tratamiento.

La organización también comprende que el cáncer infantil afecta emocionalmente a todo el grupo familiar. Por eso dispone de un programa de salud mental y emocional, coordinado por profesionales de Psicología y Psicooncología Pediátrica. La atención ofrece contención individual y grupal desde el momento del diagnóstico, durante el tratamiento y también después.

La asociación ayuda a pacientes con cáncer y a sus familias. Lo hace de múltiples maneras.

Otro de los espacios centrales es el Centro de Día, conocido como “la casita”. Allí los chicos y adolescentes encuentran una sala de juegos y propuestas recreativas y educativas, mientras que sus padres cuentan con un lugar para descansar, recibir asesoramiento y acceder a distintos recursos sin tener que sumar gastos a los que ya implica la enfermedad.

La idea es que, mientras los chicos participan de actividades que los ayudan a atravesar la angustia, la ansiedad y el estrés, sus familias puedan encontrar respuestas y acompañamiento en un mismo lugar.

El legado de Camila, la hija de Mercedes que murió por cáncer a los 6 años

Mercedes suele aclarar que esta historia no se trata de ella, sino de su hija. Es una manera de recordar de dónde nació la asociación y por qué, incluso después de tantos años, el sentido de la tarea sigue siendo el mismo.

“Ella dejó en claro la misión de quiénes nos quedábamos. Dejó en nuestras manos un montón de semillas de concientización y de trabajo por la igualdad de condiciones para enfrentar el cáncer y nosotros salimos a sembrarlas”, expresa.

Oficialmente Mercedes se convirtió en la Abanderada de 2026. Gentileza

El premio Abanderados reconoce ese recorrido y pone en escena una labor que se sostiene día a día junto a chicos y familias que necesitan mucho más que un tratamiento médico: necesitan contención, ayuda concreta y la certeza de que no están solos.

Al final de su relato, Mercedes vuelve a dirigirse a Camila. “Gracias Cami por tu legado, gracias Cami por tu vida”.

Una promesa hecha por una nena de 6 años se transformó en una organización que acompaña a otras familias en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Y ese legado, nacido en Mendoza, hoy alcanza un reconocimiento nacional.