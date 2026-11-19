Tadicor celebra su aniversario con “Un Año de Arriba”, una campaña que transforma una compra cotidiana en la posibilidad de acceder a un premio de gran impacto: el equivalente a 12 meses de sueldo básico de Empleados de Comercio.
Tadicor celebra su aniversario con "Un Año de Arriba": sortea el equivalente a 12 meses de sueldo
Tadicor festeja su cumpleaños con un premio pensado para hacer una diferencia real en la economía cotidiana de sus clientes
Tadicor celebra su aniversario con un gran sorteo
Del 19 de noviembre al 1 de diciembre, quienes realicen una compra de $100.000 podrán cargar su ticket y participar del gran sorteo. El premio consiste en 12 gift cards digitales, que serán acreditadas mensualmente durante doce meses consecutivos a través de DINI App. Cada una tendrá un valor equivalente al sueldo básico mensual correspondiente a la categoría Maestranza A del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75 de Empleados de Comercio, actualmente cercano a $1.200.000 mensuales.
La propuesta nace con la intención de ofrecer un beneficio concreto y relevante para el contexto actual: un respaldo que acompañe al ganador durante todo un año. Pero la experiencia no terminará con el sorteo. El ganador será protagonista de una serie de contenidos para las redes sociales de Tadicor, que acompañarán mes a mes la entrega del premio y mostrarán cómo vive su propio “Un Año de Arriba”. Cada nueva acreditación será una oportunidad para volver a encontrarse, registrar la experiencia y compartirla con la comunidad.
Como parte especial del aniversario se suma PLANCITO DE ARRIBA: comida, música, premios y una moto en juego. El sábado 28 de noviembre en la playa de estacionamiento de Tadicor Las Heras y el domingo 29 en Tadicor San Martín, de 11 a 14 h, habrá una jornada para disfrutar en familia con gastronomía, shows musicales en vivo, juegos y premios instantáneos. Y como gran cierre de cada jornada, habrá sorteos entre los asistentes con el premio principal de una moto en cada sucursal.
Campaña de Ofertas Voladoras
La campaña también se vive durante la compra con las Ofertas Voladoras, productos seleccionados con precios especiales que estarán disponibles únicamente durante un día o durante el fin de semana. Las oportunidades irán cambiando a lo largo de toda la celebración.
Además, habrá activaciones con juegos y premios instantáneos en las sucursales. Animadores invitarán a los clientes a participar de una dinámica con un dado gigante y llevarse productos en el momento, sumando entretenimiento a la experiencia de compra.
La celebración también se extenderá fuera de las tiendas con los Carritos Voladores, sorteos de bolsones de productos que se realizarán junto a medios de comunicación y a través de las redes sociales de Tadicor.
Con promociones, juegos, premios, encuentros especiales y una historia que continuará durante los próximos doce meses, Tadicor celebra su aniversario poniendo en el centro a sus clientes y a un premio pensado para hacer una diferencia: “Un Año de Arriba”.
Más información, mecánica y bases y condiciones aquí.
En pocas palabras
- Tadicor celebra su aniversario con la campaña “Un Año de Arriba”, sorteando el equivalente a 12 meses de sueldo básico.
- Participación: comprando $100.000 del 19 de noviembre al 1 de diciembre se carga el ticket para el sorteo.
- Eventos complementarios: se realizarán jornadas especiales en sucursales con sorteos, música, premios y ofertas.