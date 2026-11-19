Como parte especial del aniversario se suma PLANCITO DE ARRIBA: comida, música, premios y una moto en juego. El sábado 28 de noviembre en la playa de estacionamiento de Tadicor Las Heras y el domingo 29 en Tadicor San Martín, de 11 a 14 h, habrá una jornada para disfrutar en familia con gastronomía, shows musicales en vivo, juegos y premios instantáneos. Y como gran cierre de cada jornada, habrá sorteos entre los asistentes con el premio principal de una moto en cada sucursal.

Campaña de Ofertas Voladoras

La campaña también se vive durante la compra con las Ofertas Voladoras, productos seleccionados con precios especiales que estarán disponibles únicamente durante un día o durante el fin de semana. Las oportunidades irán cambiando a lo largo de toda la celebración.

Además, habrá activaciones con juegos y premios instantáneos en las sucursales. Animadores invitarán a los clientes a participar de una dinámica con un dado gigante y llevarse productos en el momento, sumando entretenimiento a la experiencia de compra.

La celebración también se extenderá fuera de las tiendas con los Carritos Voladores, sorteos de bolsones de productos que se realizarán junto a medios de comunicación y a través de las redes sociales de Tadicor.

Con promociones, juegos, premios, encuentros especiales y una historia que continuará durante los próximos doce meses, Tadicor celebra su aniversario poniendo en el centro a sus clientes y a un premio pensado para hacer una diferencia: “Un Año de Arriba”.

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