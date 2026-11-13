Tupungato celebra 168 años con Los Nocheros y Banda XXI

Tupungato celebra su aniversario con música y tradición

Desde el municipio destacaron que la propuesta busca ir más allá de lo recreativo y convertirse también en una herramienta para fortalecer la economía local.

La llegada de visitantes provenientes de distintos puntos del Valle de Uco, de Mendoza y de otras provincias genera movimiento en sectores como la gastronomía, la hotelería, los comercios, los emprendimientos y los servicios turísticos.

Además, este tipo de eventos contribuye a posicionar a Tupungato como destino turístico, permitiendo mostrar sus paisajes, su identidad cultural, su producción regional y la hospitalidad de su comunidad.

Desde la comuna señalaron que el aniversario también representa una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia y compartir con visitantes las tradiciones que distinguen al departamento.

Los Nocheros y Banda XXI encabezarán dos noches de espectáculos

La programación artística comenzará el sábado 14 de noviembre con la participación de academias de danza, ballets y grupos musicales locales. El cierre de la jornada estará a cargo de Los Nocheros, quienes subirán al escenario principal a las 00.30.

Entre las actuaciones previstas para esa noche figuran Andaluz, Sangre Morena, Urban Crew, Unidos del Plata, El Coirón, Triana, el Ballet de Danzas Folklóricas de Ciudad, Ruido Blanco, Nuevo Canto, Ecos del Valle, Destak2, Paykuna, Tala Negra y Sabrina Gallardo, Flor de Fuego y La Klave.

El domingo 15 continuará la celebración con una nueva jornada artística que incluirá la participación de academias y grupos locales como Devant, San José, Falak, Blue, Aires de Mi Tierra, Grupo Salsón, Pewmafé, Sol de Tupungato, Renacer, The Star Factory, el Coro Municipal, Tía María Rock and Blues, Los Caminantes, Toboganes Acuáticos y La Rienda.

El cierre de la segunda noche estará a cargo de Banda XXI, que se presentará a las 22.30 como uno de los espectáculos centrales del festival.

Con música, tradiciones, gastronomía y propuestas para todas las edades, Tupungato se prepara para celebrar sus 168 años con una fiesta que busca reunir a toda la comunidad y seguir fortaleciendo el desarrollo local a través de la cultura y el turismo.