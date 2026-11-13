Incendió autos, carteles y un portón en la Sexta Sección: ¿quién se hace cargo de un hombre inimputable que vuelve a la calle?

Una noche de terror. Varios vecinos de la Sexta se vieron afectados por el accionar de un incendiario. El hombre fue detenido por preventores.

Fuentes del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) precisaron que "hace mucho que no tenían un caso de tal magnitud" y coincidieron con voces del Ministerio Público Fiscal que no se da en forma frecuente el accionar de piromaníacos.

El caso del incendiario de la Sexta Sección

Alrededor de las 3.45 del martes, un móvil de Preventores de la Ciudad que hacía un patrullaje preventivo fue enviado a calles Maure y Boulogne Sur Mer, donde encontró un auto con un neumático incendiado.

A los pocos minutos llegó el aviso de otro vehículo con fuego en la rueda trasera, estacionado en Olascoaga al 1900. Después se reportó que se quemaba la cartelería de un centro comercial en Suipacha al 300 y, por último, un portón de madera de una vivienda en Moldes al 800.

Con las características del sospechoso captadas por una cámara de seguridad, Preventores y policías salieron a buscarlo y lo interceptaron en calles Suipacha y Tiburcio Benegas. Fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada) del Polo Judicial.

Inimputable: una solución en el limbo

Que la Justicia lo considere inimputable significa que, por su estado de salud mental, no puede ser penalmente responsable. No significa que el riesgo desaparezca: una persona que actúa de esta manera necesita tratamiento, y el sistema debe decidir qué hace con ella durante y después de una internación.

Ese es el punto crítico. Si el hombre recibe el alta y vuelve a la calle sin un acompañamiento sostenido, sin domicilio, sin red familiar conocida y sin un lugar donde continuar un tratamiento, nada garantiza que no repita lo que hizo.

Tampoco queda claro quién responde por ese seguimiento: si el hospital, el área de Salud Mental, la Justicia o los organismos de asistencia social. Diario UNO consultó al Ministerio de Salud y no recibió respuestas sobre el circuito que seguirá este caso.

El Hospital de Salud Mental Carlos Pereyra es uno de los nosocomios donde son derivados pacientes que provocan incendios en la vía pública. Imagen de archivo.

En varias oportunidades, referentes de Salud Mental sostuvieron el fuerte trabajo en dar tratamiento a los problemas de salud mental, incluso con un mayor presupuesto asignado, pero las mismas autoridades reconocieron que el sistema está sobrecargado.

A eso se suma la situación de las víctimas. Voceros de la Justicia aclararon que los damnificados deben iniciar una acción civil para reclamar por los daños, pero el demandado no tiene domicilio ni patrimonio conocido, por lo que cobrar una reparación es muy difícil. Muchos consideran que la burocracia, en este tipo de casos, es más costosa que enfrentar los daños ocasionados por una persona con debilidad mental.

El problema de fondo

Los incendios intencionales no siempre responden a un único cuadro. Pueden estar asociados a distintos trastornos de salud mental, a consumos problemáticos o a situaciones de desamparo extremo, y solo una evaluación profesional puede determinar qué le ocurre a cada persona. En este caso no se informó un diagnóstico certero. Sí se determinó que la decisión del Ministerio Público Fiscal fue la internación.

Lo que se repite en situaciones como esta es la combinación de factores: padecimiento mental, vida en la calle, falta de vínculos y paso intermitente por el sistema de salud. Cada intervención resuelve la urgencia del momento, pero no necesariamente sostiene un tratamiento en el tiempo.

El debate excede a este caso. El Senado aprobó un proyecto que modifica la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, y la iniciativa deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados. Entre los cambios, la reforma modifica las condiciones para disponer una internación involuntaria, que hasta ahora exigía una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros. Los críticos de la reforma advierten sobre sus riesgos para los derechos de los pacientes, mientras que sus impulsores sostienen que corrige fallas del sistema actual, como por ejemplo, ordenar la internación para cuidar al paciente y al resto de la sociedad.