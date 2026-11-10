Un hombre de 36 años, de nacionalidad extranjera, fue detenido en la madrugada de este martes en la Ciudad de Mendoza, luego de protagonizar una seguidilla de ataques incendiarios en distintos puntos de la Sexta Sección. El individuo atacó dos automóviles estacionados, la cartelería de un complejo comercial y el portón de madera de una casa.
Un hombre fue detenido tras un raid incendiario en la Sexta Sección: prendió fuego dos autos y un local
El sospechoso, de 36 años, incendió ruedas de vehículos, la cartlería de un complejo comercial y un portón de madera. Fue atrapado por preventores y policías
El operativo conjunto entre preventores municipales y efectivos de la Policía de Mendoza se activó alrededor de las 3.45, cuando un móvil que patrullaba la zona fue desplazado a la esquina de Maure y Boulogne Sur Mer tras el reporte de un auto con un neumático en llamas.
Seguidilla de focos en pocas cuadras
Apenas sofocado el primer siniestro, los agentes recibieron una segunda alerta a pocas cuadras, en Olascoaga al 1.900, donde otro vehículo estacionado en la vía pública presentaba fuego en una de sus ruedas traseras.
La conducta continuó minutos después en calle Suipacha al 300, donde se constató el inicio de fuego sobre la cartelería y la pared de un centro comercial. Finalmente, el atacante intentó incendiar el portón de madera de una vivienda ubicada sobre calle Moldes al 800.
Identificación por cámaras y captura
A partir del registro fílmico de las cámaras de seguridad de la zona, los uniformados obtuvieron las características físicas y de vestimenta del sospechoso y montaron un operativo cerrojo en las inmediaciones.
El hombre, quien se encuentra en situación de calle, fue interceptado en la esquina de Suipacha y Tiburcio Benegas. Tras ser reducido, fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada) en el Polo Judicial Penal, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.
En pocas palabras
- Detenido: un hombre de 36 años, tras una seguidilla de ataques incendiarios en la Ciudad de Mendoza.
- Ataques en la Sexta Sección: prendió fuego dos autos, cartelería de un centro comercial y el portón de una casa.
- Captura tras operativo: fue identificado por cámaras de seguridad y reducido por preventores y policías.