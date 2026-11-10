Un hombre fue detenido tras un raid incendiario en la Sexta Sección: prendió fuego dos autos y un local

La conducta continuó minutos después en calle Suipacha al 300, donde se constató el inicio de fuego sobre la cartelería y la pared de un centro comercial. Finalmente, el atacante intentó incendiar el portón de madera de una vivienda ubicada sobre calle Moldes al 800.

El sospechoso prendió fuego carteles y parte del frente de un complejo comercial sobre calle Suipacha al 300.

Identificación por cámaras y captura

A partir del registro fílmico de las cámaras de seguridad de la zona, los uniformados obtuvieron las características físicas y de vestimenta del sospechoso y montaron un operativo cerrojo en las inmediaciones.

El registro de los dispositivos de vigilancia permitió identificar la ropa y las características físicas del autor del raid.

El hombre, quien se encuentra en situación de calle, fue interceptado en la esquina de Suipacha y Tiburcio Benegas. Tras ser reducido, fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada) en el Polo Judicial Penal, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.