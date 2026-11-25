En la psicología la comunicación no verbal y nuestros gestos son tan significativa como las palabras que usamos. Los gestos, acciones y expresiones juegan un papel crucial en la transmisión de los pensamientos, intenciones y emociones. Por eso ordenar sobre todo la ropa con música es una de esas conductas que puede decir mucho de uno sin emitir un solo sonido.

La música funciona como un canal para liberar emociones y energizar el cuerpo, no solo durante la cocina, sino también en otras actividades.

Qué significa ordenar la ropa con música y qué diferencia a quienes eligen este hábito, según la psicología

Se cree que el hábito de ordenar la ropa mientras se escucha música habla de aspectos relacionados con la personalidad, el estado de ánimo y la manera de afrontar las tareas diarias y es una costumbre que pone en manifiesto las siguientes características: