A pesar de esa declaración tras sus pasos por Palermo, Juventus y el conjunto capitalino, el cordobés evitó cerrar la puerta de manera definitiva y apeló a la cautela: "El fútbol cambia mucho, a veces cambia de golpe, sobre todo en este fútbol más moderno donde hay muchos movimientos. Me queda un año de contrato acá y disfruto este momento, después veremos".

Mientras tanto, en Boca siguen de cerca su situación contractual. Juan Román Riquelme ya intentó ficharlo a mitad del corriente año, pero el acuerdo no prosperó y Gasperini exigió a la dirigencia italiana hacer un esfuerzo económico para retenerlo.

Ahora, con la Copa Libertadores 2027 en el horizonte, el nombre de Dybala vuelve a tomar fuerza para mediados de año, apoyado en la presión constante de su amigo y capitán boquense, Leandro Paredes.