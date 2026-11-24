Aun así, la reacción inmediata de Wall Street, con un salto del 31,5 % en las acciones tras la intervención de Donald Trump, confirmó que en la industria tecnológica la figura del fundador suele considerarse insustituible para sostener el valor de la compañía.

Qué diferencia al regreso del CEO de Nvidia frente a Apple y OpenAI

Aunque los tres episodios comparten el patrón de un directorio que retrocede ante la crisis desatada por la partida de su líder, el trasfondo que rodeó al CEO de Nvidia marca diferencias profundas en los mercados:

Steve Jobs en Apple (1985-1997): desplazado tras una lucha de poder con la junta directiva cuando la empresa atravesaba dificultades comerciales, Jobs regresó doce años después luego de fundar NeXT y Pixar para rescatar a una Apple al borde de la quiebra y transformarla en la compañía más valiosa del mundo.

desplazado tras una lucha de poder con la junta directiva cuando la empresa atravesaba dificultades comerciales, Jobs regresó doce años después luego de fundar NeXT y Pixar para rescatar a una Apple al borde de la quiebra y transformarla en la compañía más valiosa del mundo. Sam Altman en OpenAI (noviembre de 2023): despedido sorpresivamente por un directorio sin fines de lucro que cuestionaba su falta de transparencia en el desarrollo seguro de la inteligencia artificial, fue restituido en apenas cinco días luego de que más del 95 % de los empleados amenazara con renunciar y migrar a Microsoft.

despedido sorpresivamente por un directorio sin fines de lucro que cuestionaba su falta de transparencia en el desarrollo seguro de la inteligencia artificial, fue restituido en apenas cinco días luego de que más del 95 % de los empleados amenazara con renunciar y migrar a Microsoft. Jensen Huang en Nvidia (noviembre de 2026): a diferencia de sus predecesores, su salida se produjo tras reconocer una relación personal con una mujer sospechada de espionaje chino y bajo cuestionamientos por manejar acuerdos multimillonarios sin contratos escritos, aunque el derrumbe de un tercio en el valor de la acción forzó su restitución inmediata.

El peso político de Donald Trump y la reacción de los mercados

Otro factor distintivo en la vuelta de conducción de Nvidia respecto de los antecedentes de Silicon Valley fue la intervención directa de la Casa Blanca para calmar la volatilidad en los mercados:

Donald Trump reconoció públicamente haber presionado durante el fin de semana para reincorporar a Huang.

Respaldo presidencial inédito: mientras en Apple y OpenAI la resolución quedó en manos de inversores, empleados y juntas directivas, en este caso Donald Trump reconoció públicamente haber presionado durante el fin de semana para reincorporar a Huang bajo el argumento de que Estados Unidos debe "proteger a sus genios".

mientras en Apple y OpenAI la resolución quedó en manos de inversores, empleados y juntas directivas, en este caso reconoció públicamente haber presionado durante el fin de semana para reincorporar a Huang bajo el argumento de que Estados Unidos debe "proteger a sus genios". Dependencia de la red personal: tal como advirtió Elon Musk al impulsar la petición de retorno, gran parte de la cadena de suministro de chips y los acuerdos de financiamiento circular de la inteligencia artificial dependen del vínculo directo de Huang con socios como TSMC y clientes como Anthropic.

tal como advirtió Elon Musk al impulsar la petición de retorno, gran parte de la cadena de suministro de chips y los acuerdos de financiamiento circular de la inteligencia artificial dependen del vínculo directo de Huang con socios como TSMC y clientes como Anthropic. Precedentes opuestos en otros sectores: fuera del universo tecnológico, escándalos personales similares derivaron en salidas definitivas y recortes millonarios de compensaciones, como ocurrió con los máximos ejecutivos de McDonald’s en 2019, BP y Norfolk Southern en 2024.

Claves sobre los riesgos que enfrenta la nueva etapa de Nvidia

Si bien la reincorporación del ejecutivo logró frenar la corrección del índice S&P 500 y devolver el entusiasmo a los accionistas en el corto plazo, la estabilidad institucional de la compañía sigue bajo observación.

Auditorías e investigaciones en curso: el CEO de Nvidia debe afrontar una investigación encargada por su propio directorio a un estudio jurídico externo, demandas de accionistas y pesquisas anunciadas por la senadora Elizabeth Warren en el Comité Bancario del Senado.

el de debe afrontar una investigación encargada por su propio directorio a un estudio jurídico externo, demandas de accionistas y pesquisas anunciadas por la senadora Elizabeth Warren en el Comité Bancario del Senado. Controles de exportación bajo la lupa: el Congreso estadounidense exigió explicaciones sobre los informes de seguridad nacional que avalaron su retorno y sobre el cumplimiento de las restricciones de venta de chips avanzadas supervisadas por el Departamento de Comercio.

el Congreso estadounidense exigió explicaciones sobre los informes de seguridad nacional que avalaron su retorno y sobre el cumplimiento de las restricciones de venta de chips avanzadas supervisadas por el Departamento de Comercio. Prueba de confianza para Wall Street: las próximas semanas serán determinantes para comprobar si la apuesta por el liderazgo personalista de Huang logra sostener el crecimiento de la industria de inteligencia artificial sin desencadenar nuevas crisis regulatorias.

A diferencia de Jobs o Altman, quienes volvieron con juntas directivas renovadas y pleno respaldo interno, Huang retoma el cargo en medio de investigaciones abiertas que podrían condicionar su continuidad.