La crisis comenzó cuando Huang reconoció haber mantenido una relación con una mujer sospechada de ser espía china.

Por qué Donald Trump impulsó el retorno del CEO de Nvidia

La intervención directa de Donald Trump resultó determinante para que la junta directiva de Nvidia reincorporara a su histórico CEO, priorizando la estabilidad financiera y tecnológica del sector:

Presión sobre el directorio: en declaraciones a CNBC, el mandatario reconoció que su gestión fue decisiva: “La junta decidió hacer lo que queríamos que hicieran. Creo que mi intervención fue muy importante”, y añadió sobre los líderes tecnológicos: “Tenemos que proteger a nuestros genios. No tenemos suficientes”.

en declaraciones a CNBC, el mandatario reconoció que su gestión fue decisiva: “La junta decidió hacer lo que queríamos que hicieran. Creo que mi intervención fue muy importante”, y añadió sobre los líderes tecnológicos: “Tenemos que proteger a nuestros genios. No tenemos suficientes”. Impacto inmediato en Wall Street: el lunes posterior al anuncio, el S&P 500 repuntó un 4,7 %, recuperando más de la mitad de las pérdidas acumuladas la semana anterior, mientras los empleados recibían a Huang entre ovaciones en la sede central.

el lunes posterior al anuncio, el S&P 500 repuntó un 4,7 %, recuperando más de la mitad de las pérdidas acumuladas la semana anterior, mientras los empleados recibían a Huang entre ovaciones en la sede central. Aval de seguridad nacional: el directorio justificó el giro afirmando haber recibido informes de altos niveles del Gobierno estadounidense que aseguran que la restitución de Huang no representa un riesgo para la seguridad nacional.

La intervención directa de Donald Trump resultó determinante para que la junta directiva de Nvidia reincorporara a su histórico CEO.

El estilo de gestión de Huang y las dudas en los mercados

Más allá del alivio inicial en los mercados, el regreso del CEO de Nvidia reavivó el debate corporativo y regulatorio sobre sus métodos informales de conducción y el futuro financiero del ecosistema de inteligencia artificial:

Acuerdos sin contratos escritos: Elon Musk destacó en la red social X que Huang construyó la cadena de suministro mediante apretones de manos en lugar de contratos formales —como ocurre con el fabricante taiwanés TSMC—, aunque especialistas como Jeffrey Sonnenfeld, de Yale, calificaron de «absurdo» manejar negocios multimillonarios sin respaldo documental y con 60 subordinados directos.

Elon Musk destacó en la red social X que Huang construyó la cadena de suministro mediante apretones de manos en lugar de contratos formales —como ocurre con el fabricante taiwanés TSMC—, aunque especialistas como Jeffrey Sonnenfeld, de Yale, calificaron de «absurdo» manejar negocios multimillonarios sin respaldo documental y con 60 subordinados directos. Financiamiento circular bajo la lupa: analistas como Kathleen Brooks (XTB) señalaron que Huang es clave para sostener el esquema mediante el cual la empresa invierte en clientes como Anthropic para que compren sus chips, aunque la propia firma advirtió en un informe reciente que podría no utilizar toda la capacidad informática comprometida.

analistas como Kathleen Brooks (XTB) señalaron que Huang es clave para sostener el esquema mediante el cual la empresa invierte en clientes como Anthropic para que compren sus chips, aunque la propia firma advirtió en un informe reciente que podría no utilizar toda la capacidad informática comprometida. Investigaciones en el Congreso: la senadora demócrata Elizabeth Warren calificó la reincorporación como «imprudente» y adelantó que el Comité Bancario investigará el cumplimiento de los controles de exportación y qué funcionarios respaldaron su vuelta, poniendo también bajo observación al secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Claves sobre el futuro inmediato de Nvidia y su conducción

La segunda etapa de Jensen Huang al frente de la fabricante de semiconductores comienza bajo una fuerte exposición judicial, política y financiera que pondrá a prueba la confianza de los inversores.

Frentes legales abiertos: el ejecutivo enfrenta investigaciones del Congreso estadounidense, demandas de accionistas y una auditoría interna encargada por el propio directorio a un estudio jurídico externo.

el ejecutivo enfrenta investigaciones del Congreso estadounidense, demandas de accionistas y una auditoría interna encargada por el propio directorio a un estudio jurídico externo. Dependencia del liderazgo personal: tanto los inversores como referentes tecnológicos coinciden en que gran parte de los acuerdos comerciales estratégicos de Nvidia dependen directamente del vínculo personal construido por Huang con proveedores y clientes clave.

tanto los inversores como referentes tecnológicos coinciden en que gran parte de los acuerdos comerciales estratégicos de dependen directamente del vínculo personal construido por Huang con proveedores y clientes clave. Volatilidad en el sector de IA: aunque el rebote bursátil calmó las alarmas inmediatas en los mercados, los analistas advierten que persisten las dudas sobre la rentabilidad a corto plazo de las multimillonarias inversiones en infraestructura de inteligencia artificial.

A diferencia de otros regresos corporativos como los de Steve Jobs en Apple o Sam Altman en OpenAI, el antecedente de un escándalo con implicancias geopolíticas mantiene abiertas varias incógnitas sobre la gobernanza de la compañía.