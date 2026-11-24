Rodrigo Mora (8 goles en Defensor Sporting en 2010).

Carlos Núñez (5 tantos en Liverpool en 2012).

Agustín Álvarez (convirtió 10 para Peñarol en 2021).

Gonzalo Mastriani (9 gritos en Atlético Mineiro en 2023).

De igual manera, quedó a 5 de la marca histórica que sostiene Eduardo Vargas con 11 goles para la Universidad de Chile que se consagró en 2011 con Jorge Sampaoli como entrenador.

Salomón Rodríguez causó buenas sensaciones en Godoy Cruz.

¿Qué fue de la vida de Salomón Rodríguez después de Godoy Cruz?

En 2022, el delantero arribó al Tomba con 21 años, donde permaneció durante tres campañas con un saldo de 121 partidos disputados, 28 goles anotados y ocho asistencias. En su último año como futbolista del Expreso, aportó ocho tantos en la Liga Profesional 2024.

Posteriormente fue transferido a Colo-Colo a cambio de 2 millones de dólares, institución donde fue dirigido por Jorge Almirón y en la que no logró asentarse con apenas tres goles en 26 encuentros, hasta que salió a préstamo rumbo a Montevideo City Torque, donde se consagró como el máximo artillero de la Copa Sudamericana.