Hernán López Muñoz, el ex River que podría jugar en Boca

Hernán López Muñoz, el volante ofensivo de 26 años que surgió en River Plate, pasó por la MLS y hoy es figura de Argentinos Juniors, podría llegar al Xeneize.

López Muñoz llegó a Argentinos arrancó en septiembre de 2026, cuando el Bicho concretó la compra definitiva luego de un período a préstamo desde San José Earthquakes.

López Muñoz pasó por Godoy Cruz.

La opción original era de 4 millones de dólares por el 50 por ciento de la ficha, pero la dirigencia cerró el trato por 2 millones de dólares a cambio del 100 por ciento de los derechos económicos, con una plusvalía del 20 por ciento reservada para el club de la MLS sobre una eventual venta futura.

Además López Muñoz es sobrino nieto de Diego Maradona. Su padre, Daniel López Maradona, ya había abierto la puerta a Boca a fines de 2025 al decir "En este momento, puede ser. Yo creo que no le diría que no. Él siempre respetó a River, pero en River no lo respetaron a él”.

En el 2023 el propio jugador había dicho lo contrario: "Si me llaman de Boca, no. Por respeto a River y porque quiero mucho al club. No iría".

Afirman que López Muñoz irá a Boca

El periodista Sebastián Vignolo dijo este domingo en el programa Pasión por el fútbol, que se emite por Canal 13 de Buenos Aires. "Yo sé que hay un jugador que va a jugar en Boca el año que viene. Yo creo que López Muñoz tiene muchas chances de jugar ahí".