Ahora, si Real Madrid pretende volver a contar con el mediocampista que la está rompiendo en el Como de Italia, deberá afrontar una inversión millonaria.

Para poder recuperar el 100% de la ficha del futbolista de la Selección argentina, desde la Casa Blanca deberán invertir la suma de 80 millones de euros.

Esta cláusula no es permanente. En caso de querer activar esta posibilidad, Florentino Pérez y compañía deberán hacerlo antes de que finalice la primera quincena de julio del 2027.

Pese a lo impactante de la cifra, en el contexto del mercado europeo podría resultar un buen negocio dentro de seis meses. De no existir este acuerdo previo, el Como tendría libertad para exigir una suma mucho mayor por la ficha del argentino.