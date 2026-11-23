El segundo escalón le pertenece al francés Pierre Gasly, de Alpine, quien suma arreglos valuados en USD 2.041.000, mientras que el podio lo completa Charles Leclerc con USD 2.038.000 luego de protagonizar un roce con Lewis Hamilton durante la última competencia disputada en territorio estadounidense.

Por su parte, Franco Colapinto se mantiene al margen de los puestos de vanguardia y ocupa el decimosegundo lugar, ubicado por detrás del finlandés Valtteri Bottas y por delante de George Russell.

Gasly de Alpine está en el segundo lugar.

El piloto del monoplaza número 43 registra hasta el momento un costo de USD 1.122.000 en daños, cifra considerablemente menor a la de otros protagonistas de la categoría como Max Verstappen, último ganador del certamen, que marcha séptimo con USD 1.669.000, o el flamante campeón del mundo con Mercedes-Benz, Kimi Antonelli, noveno con USD 1.382.000.

En el tramo bajo del listado aparece el heptacampeón Lewis Hamilton, situado en la decimoséptima posición con apenas USD 626.000 en reparaciones.

Con este panorama financiero, las escuderías afrontarán la recta final del calendario sin margen para incidentes costosos en las dos últimas citas del año: el Gran Premio de Qatar, que se correrá del 27 al 29 de noviembre, y el cierre de temporada en Abu Dhabi, programado del 4 al 6 de diciembre.

Ollie Bearman, de Haas F1 Team, lidera el ranking de la F1.

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