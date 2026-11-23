Las especies más recomendables de la jardinería para colocar aquí son los helechos, las calatheas y el spatifilium porque son variedades tropicales que aprovechan la humedad del aire aprovechando el drenaje de su maceta para evitar encharcar las raíces.

Si te gusta tener plantas en el baño, cocina o habitación debes saber bien cuál se adapta a cada espacio.

En el ambiente de la cocina por ejemplo, las claves principales son disponer de buena luz indirecta y una adecuada ventilación ambiental. Las opciones más aconsejables para ubicar sobre mesas son el pothus, las plantas aromáticas y otras variedades.

En el caso del dormitorio o habitación, conviene elegir plantas de interior adaptadas a recibir luz media y mantener temperaturas estables durante todo el año. Algunas variedades como la sansevieria, las drácenas y el spatifilium son excelentes opciones para la zona del descanso.

Es fundamental saber que al ubicarlas en este espacio de tu casa, es vital evitar corrientes frías o el aire directo de calefactores y aires acondicionados que puedan resecar el follaje.