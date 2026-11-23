El feng shui y la jardinería son dos disciplinas que de la mano se llevan excelente porque se combinan y potencian una con la otra. Pero cuando se trata de tener plantas de interior y naturaleza en tu casa, la ubicación lo es todo y hay que saber aprovechar cada espacio.
Baño, cocina o dormitorio: dónde conviene colocar cada planta de interior según sus necesidades
No cualquier lugar es válido para tus plantas y para que las energías estén a tu favor hay que elegirles el mejor espacio de tu casa
En este caso, decorar la casa con plantas requiere equilibrar el gusto estético con las necesidades biológicas de cada especie. Por eso, algunos factores como la luz, la humedad y la estabilidad de la temperatura determinan en qué espacio prosperará mejor cada planta de interior. Te contamos la mejor ubicación en cada caso.
Baño, cocina o dormitorio: dónde conviene colocar cada planta de interior según sus necesidades
Para la jardinería, el baño siempre es el refugio para especies tropicales. Es un espacio que ofrece condiciones de gran humedad ambiental gracias al vapor que se genera a diario. Sin embargo, esta ubicación conviene siempre y cuando el espacio tenga una ventana que aporte suficiente luz natural indirecta.
Las especies más recomendables de la jardinería para colocar aquí son los helechos, las calatheas y el spatifilium porque son variedades tropicales que aprovechan la humedad del aire aprovechando el drenaje de su maceta para evitar encharcar las raíces.
En el ambiente de la cocina por ejemplo, las claves principales son disponer de buena luz indirecta y una adecuada ventilación ambiental. Las opciones más aconsejables para ubicar sobre mesas son el pothus, las plantas aromáticas y otras variedades.
En el caso del dormitorio o habitación, conviene elegir plantas de interior adaptadas a recibir luz media y mantener temperaturas estables durante todo el año. Algunas variedades como la sansevieria, las drácenas y el spatifilium son excelentes opciones para la zona del descanso.
Es fundamental saber que al ubicarlas en este espacio de tu casa, es vital evitar corrientes frías o el aire directo de calefactores y aires acondicionados que puedan resecar el follaje.
En pocas palabras
- Ubicación de plantas: elegir el espacio correcto en casa es crucial para las plantas y las energías, según el feng shui.
- Baño y cocina: el baño es ideal para plantas tropicales por su humedad (si hay luz), mientras que la cocina necesita buena luz indirecta y ventilación.
- Dormitorio: se recomiendan plantas de interior adaptadas a luz media y temperaturas estables, evitando corrientes de aire.