Imagina hablar durante años con alguien a distancia, cruzar el océano llena de ilusiones para conocer a tu amor y encontrarte con la peor pesadilla. Así paspo con una joven canadiense de 19 años quién viajó a Inglaterra para iniciar una vida junto a su novio de internet, pero la historia terminó en un trágico crimen que conmocionó a todos.
Viajó a conocer al amor de su vida, pero sus amigas descubrieron que los mensajes dejaron de ser de ella
Ashley Wadsworth viajó desde Canadá hasta Inglaterra para encontrarse con el hombre del que se había enamorado años atrás por internet. Tenía 19 años y esperaba comenzar una vida junto a él, pero aquel viaje terminó en un crimen brutal que conmocionó a dos países: su novio, Jack Sepple, terminó confesando que la había asesinado.
Ashley era de Vernon, en Canadá, y había conocido a Sepple cuando ella tenía 12 años y él aproximadamente 15. Después de mantener contacto durante años, decidió viajar a Inglaterra en noviembre de 2021 para pasar seis meses con él.
Sin embargo, durante la convivencia, Sepple mostró comportamientos violentos y controladores. Incluso llegó a controlar sus redes sociales, dificultando que pudiera comunicarse con sus amistades. El 1 de febrero de 2022, Ashley buscó ayuda. Fue hasta la casa de una vecina y le contó que temía que su novio pudiera matarla.
También envió mensajes a dos amigas pidiendo que fueran a buscarla. Más tarde, recibieron otros mensajes que aseguraban que todo estaba solucionado. Sin embargo, esos últimos mensajes habían sido enviados después de la muerte de Ashley. Sus amigas decidieron acudir personalmente a la casa y al no obtener respuesta, llamaron a la policía. Cuando los agentes entraron, encontraron a Sepple junto al cuerpo de Ashley.
La investigación reveló que Sepple tenía antecedentes de comportamientos violentos y controladores hacia otras mujeres. El 7 de septiembre de 2022 se declaró culpable. Un mes después, el 10 de octubre, fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 23 años y seis meses antes de poder solicitar la libertad condicional.
En pocas palabras
- Crimen en Inglaterra: joven canadiense viajó a conocer a su novio de internet y fue asesinada por él.
- Control y violencia: el novio, Jack Sepple, controlaba sus redes y ella temía por su vida.
- Condena: Sepple se declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua.