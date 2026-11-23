Sin embargo, durante la convivencia, Sepple mostró comportamientos violentos y controladores. Incluso llegó a controlar sus redes sociales, dificultando que pudiera comunicarse con sus amistades. El 1 de febrero de 2022, Ashley buscó ayuda. Fue hasta la casa de una vecina y le contó que temía que su novio pudiera matarla.

Conoció al joven por Internet, viajó 7000 kilómetros para verlo y la encontraron asesinada a puñaladas.

También envió mensajes a dos amigas pidiendo que fueran a buscarla. Más tarde, recibieron otros mensajes que aseguraban que todo estaba solucionado. Sin embargo, esos últimos mensajes habían sido enviados después de la muerte de Ashley. Sus amigas decidieron acudir personalmente a la casa y al no obtener respuesta, llamaron a la policía. Cuando los agentes entraron, encontraron a Sepple junto al cuerpo de Ashley.

La investigación reveló que Sepple tenía antecedentes de comportamientos violentos y controladores hacia otras mujeres. El 7 de septiembre de 2022 se declaró culpable. Un mes después, el 10 de octubre, fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 23 años y seis meses antes de poder solicitar la libertad condicional.