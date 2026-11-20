Al entrar en la habitación, el homicida atacó sin mediar palabra a la joven de 27 años, quien dormía en la cama junto a un nene de siete años. En ese lugar, el sujeto la golpeó violentamente en la cabeza con un objeto contundente, provocándole lesiones craneales mortales antes de darse rápidamente a la fuga de la escena del crimen en Lastenia.

Una llamada clave y el suicidio en Ingenio Marapa

Las primeras averiguaciones desplegadas en el barrio permitieron identificar de inmediato al sospechoso como Gonzalo Oscar, expareja de la tía de la víctima. Horas después del ataque, un familiar logró comunicarse telefónicamente con el prófugo para informarle que la persona a la que había golpeado no era su exmujer sino su sobrina, pidiéndole además que regresara y se entregara.

Lejos de volver a la vivienda, el femicida emprendió viaje hacia el sur de la provincia de Tucumán y se dirigió hasta el predio del Ingenio Marapa. Allí, tras tomar dimensión del horror que había provocado, Gonzalo Oscar decidió quitarse la vida arrojándose desde lo alto de una chimenea.

Celos, control y acoso digital: el trasfondo del caso

Los testimonios recolectados entre los allegados permitieron reconstruir el contexto de violencia previa que atravesaba el vínculo entre Gonzalo Oscar y su exesposa. Según trascendió en la investigación, el hombre se encontraba profundamente alterado porque había descubierto que la mujer había iniciado una nueva relación sentimental.

Además, los familiares describieron graves conductas de hostigamiento y control por parte del agresor: tiempo atrás le había regalado un teléfono celular a su expareja, pero le había instalado aplicaciones espía para interceptar sus comunicaciones y rastrear cada uno de sus movimientos. La investigación del caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por el fiscal Carlos Sale, quien ordenó diversas medidas periciales para terminar de reconstruir la mecánica del ataque.

(Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional o violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita y confidencial las 24 horas con la Línea 144 para asistencia en casos de violencia por motivos de género, o con el Centro de Asistencia al Suicida al 135 desde CABA y GBA, y al (011) 5275-1135 desde todo el país).