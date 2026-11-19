Poco antes de las 18 de este jueves un colectivo de larga distancia de la empresa CATA se incendió. El siniestro ocurrió en Ruta 40 (Acceso Sur) a la altura de Luján de Cuyo, a poco metros del carril Barrancas-Agrelo. Todavía se desconoce el motivo del incidente, pero se estudia como principal hipótesis una falla mecánica.
Siniestro
Un micro de larga distancia se incendió en Ruta 40 a la altura de Luján de Cuyo
Todos los ocupantes del rodado lograron bajar. No hubo heridos y se desconoce el origen del incidente
En el micro viajaban aproximadamente 40 personas. Todas pudieron bajar por sus propios medios y no hay heridos ni fallecidos que lamentar.
Al lugar llegaron Bomberos Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo.
Las autoridades solicitan circular con precaución por el humo que genera el micro que se arde en su totalidad.
Nota en proceso.