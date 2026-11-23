Si se lleva a la sartén a fuego medio, con una cucharadita de manteca o aceite de coco, se forma una película dorada y brillante en apenas un par de minutos por lado, ideal tanto para coronar un desayuno completo como para acompañar una merienda o cerrar una comida.

Con un par de bananas maduras, puedes hacer que tus desayunos y postres sean diferentes.

La medida justa de canela y el error más común

Uno de los tropiezos más frecuentes al preparar esta receta es pasarse con la canela en polvo o tirarla desde el primer segundo sobre el calor directo. Cuando la especia se tuesta en exceso o se usa en grandes cantidades, el aroma dulce vira rápido hacia un amargor que tapa la fruta.