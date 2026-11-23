Quedan dos o tres bananas maduras en el frutero, la cáscara ya está llena de pintas oscuras y nadie parece querer comerlas solas. Antes de que terminen en la basura, la cocina ofrece una salida simple y rendidora: dorarlas en sartén con un toque de calor y especias para transformar una fruta blanda en un bocado tibio, perfumado y con aire de postres caseros.
Si se lleva a la sartén a fuego medio, con una cucharadita de manteca o aceite de coco, se forma una película dorada y brillante en apenas un par de minutos por lado, ideal tanto para coronar un desayuno completo como para acompañar una merienda o cerrar una comida.
La medida justa de canela y el error más común
Uno de los tropiezos más frecuentes al preparar esta receta es pasarse con la canela en polvo o tirarla desde el primer segundo sobre el calor directo. Cuando la especia se tuesta en exceso o se usa en grandes cantidades, el aroma dulce vira rápido hacia un amargor que tapa la fruta.
Para una banana madura, pero todavía firme para que no se haga puré al girarla, la proporción ideal es de 1/4 a 1/2 cucharadita de canela en polvo, siempre incorporada en el tramo final, apenas se da vuelta la pieza.
Si se busca un toque extra de crocante, una cucharadita de azúcar mascabo o rubia ayuda a caramelizar, aunque la fruta madura ya aporta lo suyo.
Paso a paso en sartén, sin complicaciones
- Cortar grueso: conviene dividir la banana a lo largo por la mitad o en rodajas de unos dos centímetros para manipularla sin romperla.
- Cuidar el fuego: calentar una sartén antiadherente a fuego medio, fundir la materia grasa y apoyar las piezas sin moverlas durante unos dos minutos hasta que doren.
- Sumar la especia al final: dar vuelta con cuidado, espolvorear la canela medida y dejar un minuto más antes de retirar.
En pocas palabras
- Caramelizar bananas: un truco económico para transformar frutas maduras en postres o desayunos.
- Canela y dulzor: la medida justa (1/4 a 1/2 cdta.) y cuándo añadirla evita el amargor.
- Cocción en sartén: dorar por dos minutos de cada lado a fuego medio, ideal para complementar comidas.