"La valoración se pone mediante el trabajo. Por supuesto que quiero ser entrenador de River, lo tengo clarísimo. Parece que este lugar se está vendiendo y me parece que no tenemos que ir por ese lado", añadió en DT del Millonario, expresando su deseo de continuar en el cargo.

Sobre el mismo tema, sumó: "Cuando hay alguien con trabajo en ese cargo hay que respetarlo. Soy esto, me gané todo siempre trabajando. ¿Cómo no voy a querer estar acá?".

"Sé de qué vivimos y de qué lado viene, los conozco a todos. Lo que me molesta es que le hagamos mal al club y a los jugadores. Me molesta que al club no lo protegemos", agregó Ponzio.

En el plano futbolístico, defendió la idea de su River: "Se ganó un partido importante, jugando bien y con goles. Yo no veo un River tirando pelotazos y eso hace que en la salida perdamos pelotas que le dan posibilidades de resurgir al rival".

"Nosotros vamos a insistir en lo nuestro, a salir de abajo y que todos tengan movilidad y la pidan. En el 2 a 1 podríamos haber sido un poco más mezquino sacando a los de arriba, pero no hubiésemos hecho el tercero", sentenció.