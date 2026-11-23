Paul Aron le dijo "adiós" a Alpine.

Los motivos de la salida de Paul Aron de Alpine

El cierre anticipado de su ciclo en la escudería francesa respondió estrictamente a una cuestión deportiva, ya que el piloto estonio de 22 años comprendió que sus posibilidades de ascender a una butaca titular estaban bloqueadas.

Así lo expuso con crudeza al detallar los fundamentos de su determinación: "La decisión se redujo a un simple hecho. Cuando me uní como piloto de reserva para la temporada 2025, no era para seguir siendo un piloto de reserva. Mi ambición siempre fue aprovechar el tiempo en la banca para desarrollarme y aprender todo dentro de la F1 antes de asumir el papel principal como piloto. En este momento, eso no es posible".

Después de un acuerdo mutuo, he decidido dejar Alpine y seguir mi carrera en otro lugar. Después de un acuerdo mutuo, he decidido dejar Alpine y seguir mi carrera en otro lugar.

Pese a marcharse sin haber podido debutar oficialmente en un Gran Premio con el equipo de Enstone, el ex piloto reserva valoró el aprendizaje acumulado durante las últimas dos campañas dentro de la organización. En su mensaje, repasó el camino recorrido desde sus primeros ensayos y agradeció al personal de la escudería: "Desde mi primera prueba hasta 10.000 kilómetros después, fue divertido llevar el rosa y el azul en la Fórmula 1".

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"Quiero agradecer a todos en Alpine durante los últimos dos años. Crecí mucho como piloto, conocí a gente increíble, pasé un millón de horas en el simulador y manejé un montón de autos de F1", escribió.

Antes de concluir su despedida, dejó en claro que conserva una buena relación con el equipo y manifestó su entusiasmo por los desafíos venideros: "Estoy agradecido por el tiempo y el esfuerzo que Alpine dedicó a desarrollarme y emocionado por el futuro. ¡Hasta la próxima!".

Alpine está teniendo un buen cierre de torneo con sus pilotos titulares.

El reemplazo de Paul Aron en Alpine

La desvinculación repentina obligó a la dirección deportiva de Alpine a reconfigurar de inmediato su esquema de suplentes para afrontar el tramo final del calendario de la Fórmula 1.

Para cubrir esa vacante durante las últimas tres fechas del campeonato, la estructura francesa alcanzó un entendimiento con Mercedes y contará con los servicios de Frederik Vesti, habitual piloto de reserva de la escudería alemana.

Por su parte, Aron - quien había arribado a la máxima categoría tras destacarse en las divisionales formativas - enfrenta ahora un panorama abierto e incierto, con la necesidad de explorar alternativas en otras categorías del automovilismo internacional para volver a competir de manera regular.